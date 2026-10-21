Afrique: Tennis de table- Championnat d'Afrique - L'équipe masculine échoue au port

Les pongistes malgaches se sont inclinés face aux Algériens en demi-finale du championnat d'Afrique par équipes, hier à Tanger, au Maroc. Ils terminent la compétition avec une médaille de bronze.

L'aventure s'arrête aux portes de la finale pour l'équipe masculine malgache. Composée exclusivement de joueurs expatriés, elle s'est inclinée 1 à 3 face à l'Algérie, hier après-midi, à l'Arena de Tanger, au Maroc. Madagascar décroche ainsi la médaille de bronze.

Les Malgaches avaient pourtant bien entamé la rencontre. Antoine Razafinarivo a remporté le premier match face à Maheidine Bella, dominé en trois manches (11-9, 11-6, 11-6). Cette victoire restera la seule du camp malgache, qui a ensuite concédé trois défaites consécutives.

Fabio Rakotoarimanana, qui avait participé aux Jeux olympiques de Paris, s'est incliné 0 à 3 face à Stéphane Ouaiche (9-11, 4-11, 7-11). Timiary Rabemanantsoa a ensuite subi la loi de Milhane Jellouli, également en trois manches (1-11, 3-11, 6-11). Lors du quatrième match, Antoine Razafinarivo a cédé 1 à 3 (3-11, 2-11, 11-8, 7-11).

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Les filles échouent

En quarts de finale, lundi soir, Madagascar avait écarté l'Angola 3 à 0. Antoine Razafinarivo avait ouvert la voie en battant Elizandro André (3-0), avant le succès de Fabio Rakotoarimanana face à Domingos Manuel (3-0). Timiary Rabemanantsoa avait assuré la qualification en dominant Delcio Cassule (3-1).

L'équipe masculine avait terminé en tête du groupe 3, devant la Tunisie, avec trois victoires en autant de rencontres. Après un premier succès face aux Tunisiens (3-1), les Malgaches avaient bénéficié du forfait du Congo (3-0), puis battu le Rwanda (3-0). La finale masculine opposait l'Algérie à l'Égypte.

Chez les dames, Madagascar a été éliminé de justesse par le Maroc (2-3), lundi soir, en quarts de finale. Hanitra Karen Raharimanana s'est inclinée en cinq manches face à Dina Berrada (11-6, 7-11, 2-11, 11-9, 7-11). Vony Ange Randriantsoa a ensuite égalisé en battant Nour Slamti, également en cinq manches (13-15, 11-6, 11-7, 5-11, 11-8).

Edena Prevot a donné l'avantage à Madagascar grâce à sa victoire sur Malek Shiunim (3-0 : 11-5, 11-4, 11-5). Mais Vony Ange Randriantsoa, face à Dina Berrada, puis Hanitra Karen Raharimanana, opposée à Nour Slamti, ont toutes deux cédé en cinq manches, laissant la qualification aux Marocaines.

Les Malgaches avaient terminé deuxièmes de la poule 2, derrière l'Algérie. Battues d'entrée par les Algériennes (0-3), elles avaient ensuite dominé les Sénégalaises et les Botswanaises sur le même score de 3 à 0.

Le championnat d'Afrique se poursuit jusqu'à dimanche. Les épreuves de doubles, puis de simples, prennent le relais à partir de ce mercredi.