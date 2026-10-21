Madagascar: Musique - L'état de santé de Lego s'améliore

Victime d'un accident vasculaire cérébral à la fin du mois d'août, le chanteur et accordéoniste du Nord poursuit sa convalescence à domicile, où il suit des séances de kinésithérapie.

L'état de santé de Lego s'améliore. Victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC), le chanteur et accordéoniste malgache a quitté l'hôpital et poursuit sa convalescence à domicile. Selon son épouse, il peut de nouveau s'alimenter correctement et suit des séances de kinésithérapie pour retrouver les capacités affectées par l'AVC.

« Son état évolue favorablement. Nous sommes rentrés à la maison après sa sortie de l'hôpital. Il peut de nouveau bien manger. Pour le moment, il suit des séances de kinésithérapie pour atténuer les séquelles de l'AVC », explique-t-elle.

De son vrai nom Hasivelo Roméo Andriamandresy, Lego avait été admis en urgence à l'hôpital de Befelatanana après une forte hausse de sa tension artérielle. L'AVC avait entraîné une paralysie du côté droit du corps. Sa prise en charge médicale avait débuté le 28 août, précise son épouse. Après un traitement à l'hôpital, l'artiste a entamé sa rééducation.

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Né en 1973 à Antsiranana, Lego est une figure emblématique de la musique du Nord de Madagascar et un virtuose de l'accordéon diatonique. Issu d'une famille d'artistes, il découvre très tôt cet instrument, qu'il apprend à maîtriser en autodidacte.

Une figure de la musique du Nord

Après ses débuts professionnels à Antananarivo comme danseur et musicien, notamment au sein de la formation de Rossy, il fonde son propre groupe à la fin des années 1980. Son répertoire mêle notamment le salegy et le bahoejy, contribuant à renouveler les rythmes traditionnels du Nord.

Sa popularité s'affirme à partir de la fin des années 1990, avec des albums comme « Dadilahy », sorti en 1999, Madagascar, en 2001, et « Jobyhely », en 2003. Ses chansons évoquent le quotidien, les valeurs culturelles et les réalités sociales malgaches. Son énergie sur scène et sa maîtrise de l'accordéon l'ont également conduit à se produire à l'international, faisant découvrir les sonorités du Nord au-delà des frontières.

Entouré de ses proches, Lego se consacre désormais à sa rééducation fonctionnelle. L'amélioration de son état de santé est une nouvelle encourageante pour son public.