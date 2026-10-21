Afrique: Basketball/Fiba Africa Youth Camp - Deux espoirs représentent la Grande Île

Après la participation de Nirisoa Hanitriniala, MVP U16 2026, et de Christina Rakotozafy au rassemblement féminin du 15 au 18 octobre, la relève masculine du basketball malgache entre en scène à Abidjan. Wandrille Rasivindravalotry, MVP du Championnat national U16 garçons 2026 sous les couleurs de l'ASCUT Atsinanana, et Tsongaina Randriamananoro, joueur de l'AST Analamanga, défendent les couleurs de Madagascar à l'Africa Youth Camp, du 21 au 24 octobre en Côte d'Ivoire.

Accompagnés de Tafika Andrianantenaina, entraîneur de l'UBCM, Boeny, les deux jeunes basketteurs prennent part à ce rendez-vous organisé par FIBA Afrique en partenariat avec la NBA. Ce camp leur permet de se confronter à d'autres talents africains de moins de 16 ans et de poursuivre leur progression dans un environnement international.

Le statut de MVP national confère à Wandrille Rasivindravalotry une attention particulière. Récompensé pour ses performances lors du championnat national, le jeune joueur de l'ASCUT devra désormais confirmer son potentiel dans un environnement plus exigeant.

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Pour Tsongaina Randriamananoro, pensionnaire de l'AST Analamanga, cette immersion continentale lui offre une vitrine pour mettre en valeur ses qualités, mesurer ses acquis et identifier les aspects de son jeu à améliorer. La régularité, l'intensité défensive, la lecture du jeu et l'exécution technique seront autant de paramètres déterminants pour tirer profit de cette expérience.

L'Africa Youth Camp met l'accent sur la maîtrise des fondamentaux, le développement des compétences collectives et la discipline. Au programme, des séances pratiques sur le terrain et des formations encadrées par des spécialistes de FIBA et de la NBA, afin de renforcer les aptitudes des jeunes participants.

Le défi des deux Malgaches sera donc de rivaliser, d'apprendre et de transformer cette confrontation avec d'autres profils en acquis concrets. Certains participants pourront, par ailleurs, accéder à une prochaine édition du programme Basketball Without Borders. Sans garantie de sélection, cette perspective souligne l'importance du camp comme passerelle potentielle vers d'autres expériences internationales.