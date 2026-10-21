Madagascar: Antsiranana- Le carburant de la Jirama au coeur d'un détournement présumé

Un camion-citerne transportant du gasoil destiné à la centrale électrique de la Jirama à Amporaha a été intercepté par les gendarmes lundi après-midi. Le carburant aurait été transvasé dans des bidons à l'intérieur d'une propriété privée, dans le quartier de Morafeno.

Cette affaire survient alors que la centrale a récemment reçu six moteurs envoyés par l'État pour contribuer à réduire les délestages à Antsiranana.

Après avoir chargé du carburant au dépôt de la Logistique pétrolière de Grand Pavois, le véhicule aurait quitté son itinéraire habituel pour rejoindre cette propriété, située à proximité de la route nationale 6. Le gasoil y aurait été transvasé dans soixante-dix bidons.

Plusieurs anomalies retiennent l'attention des enquêteurs. Le système de géolocalisation GPS dont le camion-citerne était censé être équipé n'aurait pas fonctionné au moment des faits. Les deux vannes situées sur la partie supérieure de la citerne n'auraient, par ailleurs, plus été scellées.

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Ces éléments, ainsi que la découverte de nombreux bidons vides entreposés dans un conteneur, soulèvent des interrogations sur l'existence de détournements répétés. L'enquête devra toutefois établir si ces récipients ont servi à stocker du carburant soustrait aux livraisons destinées à la Jirama.

L'intervention aurait été déclenchée à la suite de renseignements transmis au commandant de la circonscription interrégionale de la gendarmerie d'Antsiranana. Les gendarmes ont investi les lieux et surpris deux hommes en train de transvaser du gasoil dans des bidons.

Défaillances

D'autres individus présents sur place auraient pris la fuite en escaladant le mur d'enceinte. Les investigations se poursuivent pour déterminer les responsabilités de chacun et vérifier l'existence éventuelle d'un réseau organisé. Selon les témoignages recueillis auprès des riverains, plusieurs bus de transport suburbain et d'autres véhicules s'approvisionnaient depuis longtemps à cet endroit. « Nous sommes surpris, car nous pensions qu'il s'agissait d'une activité commerciale ordinaire, alimentée par des achats auprès de stations-service ou de sociétés de logistique pétrolière », ont-ils expliqué.

D'après les informations recueillies sur place, le prix de vente serait passé de 85 000 à 90 000 ariary le bidon. L'origine du carburant vendu auparavant dans cette propriété reste à établir. Mardi, les fouilles menées par les éléments de la section criminelle de la gendarmerie d'Antsiranana auraient permis de découvrir d'autres bidons contenant du gasoil, notamment dans la cuisine de la propriété.

Au-delà des faits constatés lundi, l'enquête devra déterminer si du carburant destiné à la centrale de la Jirama a été régulièrement détourné avant d'atteindre sa destination. Elle devra également établir les éventuelles défaillances dans le contrôle et la sécurisation des livraisons, alors que l'approvisionnement en combustible reste indispensable au fonctionnement des moteurs destinés à réduire les coupures d'électricité.