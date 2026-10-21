Madagascar: Manandriana- Un présumé voleur de zébus tué lors d'une fusillade

Un homme présenté comme un voleur de zébus chevronné, déjà condamné pour vol de bétail et meurtre, a été tué par balle dans la matinée du 18 octobre 2026, dans le district de Manandriana.

Selon les informations communiquées, les gendarmes de Manandriana avaient été alertés, le 17 octobre, de la présence de dahalo dans la commune de Vinany Andakatany. Dépêchés sur place, ils ont interpellé le suspect, qui détenait deux cartouches de calibre 12.

Le 18 octobre, vers 2 heures du matin, les gendarmes l'ont emmené dans la forêt d'Ambavatapia, dans le fokontany de Faliarivo, commune d'Anjoman'Akona, afin qu'il leur indique où se trouvaient ses complices présumés.

Selon la version des forces de l'ordre, les gendarmes auraient essuyé des tirs et riposté. Le suspect aurait alors tenté de s'enfuir pendant l'échange de coups de feu. Touché par balle, il est mort sur le coup, précise leur communiqué. Une arme de fabrication artisanale et deux douilles de calibre 12 auraient été découvertes sur place.

Le corps a été remis aux autorités communales afin qu'elles préviennent la famille. Les recherches se poursuivent pour retrouver les complices présumés du défunt et rétablir la sécurité dans le district de Manandriana.