Madagascar: Concert - Tanora Masina Itaosy célèbre ses 35 ans en chansons

Le groupe évangélique, Tanora Masina Itaosy réunira ses membres, son public et plusieurs artistes le 25 octobre au stade Barea Mahamasina pour célébrer 35 années de prédication par la musique.

Le groupe Tanora Masina Itaosy célébrera ses trente-cinq ans de chants au service de l'Évangile le 25 octobre au stade Barea Mahamasina. Placé sous le thème « Izy no torinay », tiré du verset 1:28 de l'épître aux Colossiens, le concert débutera à 11 h 30 et réunira plusieurs artistes évangéliques.

« Nous souhaitons célébrer nos 35 ans d'existence et rappeler que la prédication de l'Évangile a toujours été au coeur de nos activités », explique Lovaniaina Rakotondranaivo, chef de choeur et compositeur du groupe.

Mialy Rakotomamonjy, Antsa an'i Kristy, Ny Mpitory, Ny Hasim-piderana, Rojo Ny Avo, Ventsonkira et Jàjà sont annoncés, aux côtés d'invités surprises. Les portes ouvriront à 9h30 et les organisateurs attendent environ 21 000 spectateurs.

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Depuis 2011, le groupe enchaîne les concerts et les tournées, notamment en dehors de la capitale, avec une moyenne annoncée de 70 concerts par an. Il ne s'est toutefois pas encore produit dans certaines destinations, dont Antsiranana, Taolagnaro et Nosy Be.

Un spectacle collectif

Le programme du concert anniversaire comprendra 34 chansons, alternant prestations individuelles et chants à plusieurs voix. Le spectacle devrait s'achever vers 18 heures. Les finalistes du concours Hirany Tanora Masina Itaosy, dont les trois premiers lauréats, participeront également à l'événement.

Fondé en 1991 au sein de l'Église luthérienne malgache (FLM) d'Ambohimasina Itaosy, le groupe a été officiellement inauguré le 8 décembre de la même année. Son nom lui a été donné par Mama Volahavana Germaine, connue sous le nom de Nenilava, figure du mouvement du Fifohazana à Madagascar et fondatrice du Tobilehibe Ankaramalaza. Depuis ses débuts, Tanora Masina Itaosy poursuit sa mission à travers ses chants, ses concerts et ses tournées dans les régions.

Le groupe compte aujourd'hui 140 membres, dont plus d'une centaine devraient monter sur scène pour cet anniversaire. Il a composé plus de 120 chansons et produit dix albums. Un onzième opus est en préparation pour marquer ses 35 ans. Parmi ses titres connus figurent « Mamelà ny nosinay », « Kalvary », « Fitsarana », « Hafa ny taloha », « Matokia », « Fantatrao ny amiko », « Ahy Jesosy » et « Misaotra Anao ».

Au-delà de la célébration, Lovaniaina Rakotondranaivo souligne la place de la foi et de l'engagement personnel dans la démarche du groupe. « Nous voulons rappeler que ce sont des êtres humains qui vivent et qui louent Dieu à travers leurs voix. L'intelligence artificielle ne remplace pas cette dimension humaine de la louange », affirme-t-il.