Madagascar: Festival - Le thriller se décline au théâtre et en slam à Andavamamba

Du 28 au 31 octobre, la cinquième édition du Festival des livres thrillers se tiendra à l'Alliance française d'Antananarivo, à Andavamamba. Quatre jours d'animations gratuites seront consacrés au suspense et à l'épouvante.

Littérature, théâtre, slam et bande dessinée : le suspense et l'épouvante prennent des formes variées à l'occasion de la cinquième édition du Festival des livres thrillers. La programmation fera la part belle aux récits qui donnent le frisson.

Au programme figurent un concours de slam, une rencontre avec Ricky autour de la bande dessinée « Fanefitra », ainsi qu'une conférence sur les secrets de l'interprétation des histoires d'horreur à la radio. Le théâtre malgache sera également à l'honneur avec « Faty mitsangana », une pièce interprétée par la compagnie Iray Fy'Art.

Gratuit et ouvert à tous, le festival invite le public à découvrir différentes expressions artistiques à travers des récits mêlant mystère, suspense et frayeur.