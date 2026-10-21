Madagascar: Tsaramandroso- La commune passe à la démolition

La municipalité de Mahajanga a procédé, lundi matin, à la démolition de constructions empiétant sur les trottoirs et les canaux d'évacuation dans le secteur de Tsaralaza, à la cité de Tsaramandroso. Une opération menée sous l'autorité du président de la délégation spéciale (PDS), Guy Dolsain Arvely.

Selon la commune, les personnes concernées n'auraient pas respecté l'alignement réglementaire malgré trois mises en demeure adressées avant l'intervention. Les constructions ont été démolies au bulldozer afin de libérer les trottoirs et de dégager les canaux d'évacuation pour limiter les risques d'inondation pendant la saison des pluies. Cette opération s'inscrit dans le cadre du respect du plan d'urbanisme, de l'amélioration de la voirie et de la préservation des infrastructures communales.

« Nous resterons fermes face aux propriétaires ayant construit sans permis. Les constructions illégales seront démolies. Nous ne tolérerons plus la gabegie ni le désordre. Le développement de Mahajanga doit respecter le plan d'urbanisme. Les trottoirs sont réservés aux piétons et la chaussée aux véhicules. Les commerçants doivent s'installer dans les marchés. La police municipale saisira les marchandises de ceux qui continuent à vendre sur les trottoirs.

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L'objectif est de rétablir l'ordre, de fluidifier la circulation et de préserver les infrastructures publiques. Les démolitions se poursuivront sur l'emprise des voies publiques, de l'hôtel de ville au marché d'Analakely, en passant par la gare routière régionale », a averti le PDS.

Ce jour, les équipes de la commune, accompagnées de techniciens des travaux publics et d'éléments des forces de l'ordre, prévoient de poursuivre les démolitions à la gare routière régionale d'Ambovoalanana, en face de l'hôtel de ville. Selon le PDS, toutes les constructions irrégulières concernées seront démolies à la tractopelle.

Sans discrimination

La municipalité appelle les riverains et les usagers à respecter les règles d'occupation de l'espace public.

ÀTsaramandroso, les commerçants en situation régulière ont repris leurs activités, sous certaines conditions. Les auvents ne doivent pas dépasser un mètre et les marchandises ne doivent pas être exposées devant les commerces. Les vendeurs de fruits et légumes sont, quant à eux, tenus de laisser un passage de 50 cm pour les piétons.

« Nous demandons que les démolitions soient menées sans discrimination. À Mangarivotra, les constructions non autorisées sur les trottoirs sont nombreuses. La commune doit également intervenir dans ce quartier », réclame un habitant.