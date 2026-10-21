Madagascar: Alasora- Deux suspects arrêtés pour vol et viol

Deux hommes soupçonnés d'avoir dépouillé un groupe de voyageurs et violé une adolescente ont été interpellés par la police après une agression survenue dans la nuit du 18 octobre, dans les environs d'Alasora.

Venues de loin, les victimes ne connaissaient pas leur chemin. Au lieu de les renseigner, les deux hommes auraient profité de la situation pour les conduire dans un endroit isolé et peu fréquenté.

Ils auraient alors dérobé leurs téléphones et leur argent, avant de violer une jeune fille mineure qui accompagnait le groupe.

Les victimes ont immédiatement porté plainte. Les policiers du commissariat d'Alasora ont engagé des recherches et interpellé les deux suspects dès le lendemain soir, le 19 octobre, dans le secteur d'Ambodin'Isotry-Andranomanalina. Selon la police, les deux hommes seraient des récidivistes connus pour des actes de délinquance dans le secteur.

Placés en garde à vue au commissariat d'Alasora, ils doivent être déférés au parquet à l'issue de l'enquête préliminaire.

La Police nationale appelle la population à la vigilance face aux inconnus proposant de guider les passants, particulièrement la nuit. Elle encourage également les victimes à porter plainte et à demander de l'aide en cas de situation suspecte.