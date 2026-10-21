Madagascar: Campus - L'accalmie après les affrontements

Après plusieurs jours de tensions et d'affrontements, le calme semble progressivement reprendre ses droits au sein de l'université d'Antsiranana. Si le retour à l'accalmie laisse entrevoir une reprise de la vie universitaire, les récents événements ont néanmoins laissé des séquelles, tant matérielles qu'humaines. Derrière cette apparente normalisation, les blessures restent vives et les inquiétudes demeurent.

Sur le campus, la communauté universitaire tente peu à peu de retrouver son rythme habituel après les scènes de confrontation. La baisse des tensions constitue un premier signe d'apaisement, alors que les étudiants aspirent à tourner la page de cet épisode mouvementé. Toutefois, le retour au calme ne suffit pas à effacer les conséquences des violences qui ont secoué l'établissement.

En effet, plusieurs difficultés restent à surmonter pour rétablir durablement la sérénité. Les tensions accumulées, les incompréhensions et les divisions entre les différents groupes d'étudiants continuent de peser sur le climat universitaire, malgré la fin apparente des affrontements.

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Les réseaux sociaux témoignent d'ailleurs de la persistance des tensions, alimentées par une succession de déclarations contradictoires. Si les confrontations semblent avoir laissé place à une accalmie, les divergences et les rancoeurs demeurent.

Certains étudiants expriment leur indignation face aux dégâts matériels enregistrés sur le campus, notamment les bâtiments endommagés ainsi que les biens détériorés, perdus ou pillés durant les incidents. Parmi eux, des étudiants originaires de Bealanana, dans la région Sofia, déplorent les pertes subies.

De leur côté, des étudiants se présentant comme les représentants des quinze associations d'origine lancent un appel à l'apaisement. Ils invitent leurs adversaires à faire la paix, tout en maintenant leur exigence de dissolution des associations qu'ils jugent informelles et illégales. Selon eux, seules les quinze associations reconnues, en concertation avec l'administration universitaire, sont habilitées à annoncer la reprise des cours.

Cette position suscite cependant une vive opposition. Les présidents pédagogiques ont immédiatement contesté la décision prise par ces quinze associations, dénonçant notamment le fait qu'ils n'aient pas été consultés au préalable.