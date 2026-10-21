Soudan: Al-Burhan salue les sacrifices des habitants de Wadi Halfa et de l'État d'Ashamaliya et leur soutien à la Bataille de la Dignité

Le président du Conseil de souveraineté transitoire et commandant en chef des forces armées, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, a salué les habitants de Wadi Halfa et de l'État d"Ashamlaiya , louant leurs sacrifices historiques et leur soutien à la Bataille de la Dignité.

Lors d'un discours prononcé devant une foule rassemblée à Halfa, Burhan a affirmé que les rives du Nil demeurent une source de civilisation, d'histoire et de valeurs humaines, soulignant les sacrifices des populations de cette région historique pour la construction du barrage

Il a insisté sur l'engagement de l'État à résoudre les problèmes et les difficultés liés aux services publics auxquels la région est confrontée, appelant au développement du secteur agricole afin de garantir la sécurité alimentaire du Soudan.

Al-Burhan a réaffirmé qu'il n'y a pas de place pour les les traîtres ou les mercenaires au Soudan, soulignant que les portes du pays sont ouvertes à tous les Soudanais qui aspirent à la paix, au retour et au dialogue insistant sur son rejet catégorique de toute ingérence extérieure

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Il a ajouté que cette rencontre constitue un message concret de la solidarité du peuple envers ses dirigeants, affirmant que le peuple soudanais de déterminer son propre destin et de choisir ses dirigeants par le biais d'élections.

Il a également salué les forces sur tous les fronts pour la défense de la souveraineté, de la sécurité et de la stabilité du Soudan, réitérant sa détermination à éliminer les milices rebelles en exprimant sa gratitude à la République arabe d'Égypte, assurant que les ressortissants égyptiens résidant au Soudan bénéficient d'une sécurité et d'une protection complètes.

Al-Burhan a souligné l'importance de poursuivre la coopération et de revitaliser les échanges commerciaux afin de renforcer les intérêts des deux pays.