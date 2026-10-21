Soudan: Al-Burhan salue les sacrifices des habitants de Wadi Halfa et de l'État d'Ashamaliya et leur soutien à la Bataille de la Dignité

21 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil de souveraineté transitoire et commandant en chef des forces armées, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, a salué les habitants de Wadi Halfa et de l'État d"Ashamlaiya , louant leurs sacrifices historiques et leur soutien à la Bataille de la Dignité.

Lors d'un discours prononcé devant une foule rassemblée à Halfa, Burhan a affirmé que les rives du Nil demeurent une source de civilisation, d'histoire et de valeurs humaines, soulignant les sacrifices des populations de cette région historique pour la construction du barrage

Il a insisté sur l'engagement de l'État à résoudre les problèmes et les difficultés liés aux services publics auxquels la région est confrontée, appelant au développement du secteur agricole afin de garantir la sécurité alimentaire du Soudan.

Al-Burhan a réaffirmé qu'il n'y a pas de place pour les les traîtres ou les mercenaires au Soudan, soulignant que les portes du pays sont ouvertes à tous les Soudanais qui aspirent à la paix, au retour et au dialogue insistant sur son rejet catégorique de toute ingérence extérieure

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a ajouté que cette rencontre constitue un message concret de la solidarité du peuple envers ses dirigeants, affirmant que le peuple soudanais de déterminer son propre destin et de choisir ses dirigeants par le biais d'élections.

Il a également salué les forces sur tous les fronts pour la défense de la souveraineté, de la sécurité et de la stabilité du Soudan, réitérant sa détermination à éliminer les milices rebelles en exprimant sa gratitude à la République arabe d'Égypte, assurant que les ressortissants égyptiens résidant au Soudan bénéficient d'une sécurité et d'une protection complètes.

Al-Burhan a souligné l'importance de poursuivre la coopération et de revitaliser les échanges commerciaux afin de renforcer les intérêts des deux pays.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.