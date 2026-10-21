Les 28 et 29 octobre, Moscou accueillera le troisième sommet Russie-Afrique. Cet événement se tiendra à une époque où bien trop de personnes vivent dans l'ombre de la guerre. Je souhaite partager une conviction que mon propre parcours m'a enseignée : la guerre ne bâtit rien. Elle alimente l'industrie de l'armement, mais elle ne construit ni les êtres humains ni les sociétés ni les nations. La paix, elle, bâtit.

J'ai été, par le passé, ministre de la Défense de l'Afrique du Sud, et j'ai été choquée de découvrir que certains pays consacrent une part plus importante de leurs revenus à l'achat d'armes qu'à nourrir des enfants qui ont besoin de grandir et d'aller à l'école. Personne ne tire profit de la guerre, hormis l'industrie de l'armement. C'est pourquoi je suis si fière de siéger au jury du Prix international de la paix Léon -Tolstoï. Tolstoï était convaincu que la violence ne résout rien et que la véritable force des peuples réside dans l'humanité et dans la capacité à parvenir à un accord.

Ce n'est pas un hasard si le Mahatma Gandhi, qui a élaboré sa philosophie de la non-violence en Afrique du Sud, a baptisé sa ferme, près de Johannesburg, « Ferme Tolstoï ». Créé en 2022, ce prix honore ceux qui témoignent de leur engagement en faveur de la paix par des actes concrets. Notre jury, qui réunit des représentants de divers pays et continents, incarne l'idée que la paix ne saurait être définie depuis un centre unique. En 2024, l'Union africaine est devenue la première lauréate du prix ; cette année, il a été décerné au dirigeant du Vietnam, To Lam, dont le peuple a enduré bien des souffrances et de nombreuses guerres.

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J'ai été fière de prendre part à ce vote. Nous avons invité le président de la Commission de l'Union africaine à Moscou pour recevoir cette distinction. Il s'est exprimé en français et, je l'avoue, je n'ai rien compris avant d'entendre l'interprétation -- un rappel, s'il en fallait un, que sur notre continent, nous parlons encore les langues de ceux qui nous ont colonisés. Bon nombre des guerres en Afrique ne trouvent pas leur origine dans les peuples eux-mêmes, mais dans l'histoire des colonisateurs et des colonies.

J'évoque la Russie avec une gratitude personnelle. Lorsque nous avons fui l'oppression, le peuple de l'Union soviétique nous a accueillis : il nous a offert l'éducation, des soins médicaux, les moyens de nous défendre et des idées politiques qui faisaient sens pour nous - sans rien demander en retour. J'ai moi-même bénéficié d'une aide au moment précis où j'en avais le plus besoin. Je ne connais aucun autre pays, en dehors de l'Afrique, qui ait davantage contribué à notre développement.

L'Afrique du Sud est ma première patrie ; la Russie est ma seconde. Une telle amitié perdure à travers les générations. Aujourd'hui, l'Afrique commence à comprendre que la guerre n'est pas rentable. Notre continent est suffisamment riche pour se développer au-delà de tout ce que l'on pourrait imaginer, à condition qu'il transforme ses ressources sur place et investisse ses capitaux dans l'éducation et la santé. C'est pourquoi je porte un regard plein d'espoir sur le sommet Russie-Afrique.

Le thème central du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique, qui se tiendra en marge de cet événement - « Ensemble, développons une coopération mutuellement bénéfique et le potentiel de chaque pays africain » - est particulièrement bien choisi, car la paix et le développement sont indissociables. Puisse cette gratitude se transformer en un partenariat concret dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la science et de l'industrie.

Et, comme l'amitié s'exprime à travers la langue, je souhaiterais vivement que le russe soit intégré à nos programmes scolaires, afin que nos jeunes puissent communiquer directement entre eux.