Sénégal: La Banque agricole obtient son premier décaissement du Fonds vert pour le climat

Dakar — La Banque agricole (LBA) annonce avoir obtenu son premier décaissement du Fonds vert pour le climat (FVC), un financement qui sera destiné à la promotion, au Sénégal, "de pratiques agricoles climato-intelligentes".

"Avec la mise à disposition de ce premier décaissement, LBA marque une étape majeure dans la concrétisation [d'un] projet qui vise à faciliter le financement d'investissements contribuant à la promotion de pratiques agricoles durables et résilientes face aux changements climatiques", explique un communiqué de cet établissement bancaire sénégalais.

Il signale que la ligne de crédit du FVC est associée à une subvention destinée à soutenir l'assistance technique nécessaire à la mise en oeuvre du projet en question.

"À travers cette initiative, La Banque agricole entend renforcer son engagement en faveur de la finance verte et accompagner les acteurs du secteur agricole dans l'adoption de solutions adaptées aux défis climatiques", ajoute la même source.

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L'établissement bancaire veut, avec le projet financé, "favoriser le développement de pratiques agricoles climato-intelligentes", contribuer à la fois à l'adaptation aux effets du changement climatique et à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre.

"La réception de ce premier décaissement vient couronner plusieurs phases de préparation et de développement du projet menées avec la contribution des équipes de La Banque agricole", lit-on dans le communiqué.

Le Fonds vert pour le climat est un mécanisme financier mis en place par les Nations unies.