Gabon: Journée mondiale de lutte contre la pauvreté - Women In Finance Gabon fait de l'éducation financière un levier d'autonomisation

Le 17 octobre 2026 est une journée symbolique choisie par Women In Finance Gabon et sa promotrice, Gwenaëlle Simbi épouse Marat-Abyla, Présidente de l'ONG Finance Solid', pour agir concrètement, pour faire de l'éducation financière, un levier d'autonomisation pour les femmes et les jeunes filles.

Le 17 octobre 2026 est consacré Journée mondiale de lutte contre la pauvreté. La plateforme promue par l'expert-Consultante, Gwenaëlle Simbi épouse Marat-Abyla, Présidente de l'ONG Finance Solid', réunit à Libreville, plusieurs femmes, des participantes, des partenaires et des expertes autour d'un parcours d'éducation et d'intelligence financières.

Intitulée "Une journée pour passer de la survie à la sérénité financière", cette rencontre entend inscrire l'éducation financière des femmes comme une réponse concrète et durable à la lutte contre la pauvreté.

Le thème de la journée dessine une progression en trois temps : changer son regard sur l'argent, comprendre ses émotions face aux décisions financières, puis agir grâce à des produits et des solutions adaptés à ses objectifs.

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Une initiative portée par un engagement féminin

À l'origine de cette rencontre, Gwenaelle Simbi épouse Marat-Abyla, promotrice de la plateforme Women In Finance Gabon et Présidente de l'ONG Finance Solid', engagée de longue date pour la promotion du leadership féminin dans la finance et l'inclusion.

Cette journée a été rendue possible grâce à l'engagement de partenaires institutionnels et financiers, dont Orabank Gabon et l'Agence Nationale de Promotion des Investissements (ANPI), hôte de l'événement, ainsi que d'autres partenaires que les organisatrices tiennent à remercier chaleureusement.

Objectifs : de la survie à la construction

Au-delà d'une simple sensibilisation, l'ambition est claire "Passer d'une logique de survie à une logique de construction patrimoniale"

Renforcer la culture et l'autonomie financières des femmes :Faire découvrir les produits financiers comme outils d'épargne et d'investissement.

Encourager les premières décisions concrètes

Favoriser le partage d'expériences et la mise en réseau

Un parcours en quatre modules :

La journée s'articule autour de quatre modules pensés comme un cheminement progressif :

1. Changer sa façon de penser l'argent pour changer sa façon de le gérer

Les fondamentaux de l'éducation et de l'intelligence financière : repenser sa relation à l'argent, comprendre les notions de revenus, dépenses, épargne, patrimoine et investissement.

2. Comprendre ses émotions pour mieux gérer son argent

Quand nos émotions influencent nos choix financiers : identifier la peur, l'impulsivité, la comparaison et la pression sociale pour développer une posture plus consciente face aux décisions d'argent.

3. Apprendre à faire travailler son argent

Les produits financiers comme leviers d'épargne et d'investissement : comprendre les principales familles de produits, distinguer épargne, placement et investissement.

4. Passer de la compréhension à l'action

Choisir les solutions financières adaptées à ses objectifs : relier ses objectifs à des solutions concrètes, comprendre les notions de risque, rendement, horizon et diversification, et identifier les premières décisions à prendre.

À l'issue de cette journée, les participantes sont reparties avec des repères clairs pour distinguer épargne, placement et investissement, une meilleure lecture de l'influence de leurs émotions sur leurs choix, et surtout, des engagements personnels pour faire évoluer leur situation financière.

Cette rencontre du donner et du recevoir s'adresse aux femmes souhaitant renforcer leur autonomie financière, mais aussi aux partenaires institutionnels et à tous les acteurs de l'inclusion financière au Gabon.