Sénégal: Quatre journalistes sénégalais lancent les Éditions sportives africaines

Dakar — Les journalistes sénégalais Cheikh Tidiane Fall, Mamadou Koumé, Khalifa Babacar Ndiaye et Abdoulaye Dabo ont créé les Editions sportives africaines (ESA), annonce un communiqué transmis à l'APS.

La nouvelle société démarre ses activités avec le lancement de la collection +Coeur de Lion+, qui porte sur le parcours et les hauts faits des plus grands sportifs sénégalais, note le texte.

Il indique qu'il s'agit de ceux dont la carrière suscite des émotions et mérite d'être racontée aux générations présentes et futures.

"Outre les performances sportives, la dimension humaine est prise en compte pour mieux valoriser leurs carrières exemplaires et inspirantes", ont expliqué les journalistes.

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" El Hadj Amadou Dia Ba, l'unique médaillé olympique du Sénégal jusqu'à présent, ouvre la collection, avec cette longue course qui l'a conduit de son quartier de la Médina, à Dakar, à l'argent du 400 m haies aux JO de Séoul en 1988", a mentionné le communiqué.

La cérémonie de dédicace du livre qui lui est consacré aura lieu le samedi 24 octobre à 17 h, à l'hôtel Pullman, selon la même source.

Interrogé par l'APS le journaliste sportif sénégalais Mamadou Koumé, un des promoteurs d'ESA, affirme que les Editions sportives africaines répondent à "un besoin", invitant les légendes du sport, mais également les dirigeants, les techniciens et administrateurs du sport, à se raconter.

"Il ne s'agit pas seulement des légendes mais également de ceux qui font aujourd'hui le sport", a souligné M. Koumé, auteur de plusieurs ouvrages consacrés au sport.