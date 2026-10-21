Algérie: Le président de la République opère un mouvement partiel dans le corps des walis

20 Octobre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a opéré, mardi, un mouvement partiel dans le corps des walis de la République, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a opéré, ce jour, un mouvement partiel dans le corps des walis, en vertu duquel ont été mutés Messieurs :

  • Riadh Benahmed, de la wilaya de Batna à la wilaya d'Aflou.
  • Yousef Bechlaoui, de la wilaya de Tlemcen à la wilaya de Batna.
  • Mohamed Meziane, de la wilaya d'El Tarf à la wilaya de Bejaïa.
  • Kamel Nouicer, de la wilaya de Bordj Bou Arreridj à la wilaya de Tlemcen.

Ont également été nommés Messieurs :

  • Abdelwahab Zini, wali délégué de la circonscription administrative d'El-Harrach (wilaya d'Alger), en qualité de wali d'El Tarf.
  • Redouane Khelifa, ancien wali délégué de la circonscription administrative de Bab El Oued (wilaya d'Alger), en qualité de wali de Bordj Bou Arreridj.
  • Omar Boutahraoui, secrétaire général de la wilaya d'Oum El Bouaghi, en qualité de wali de Barika", lit-on dans le communiqué.

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