Algérie: Le président de la République opère un mouvement partiel dans le corps des walis

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a opéré, mardi, un mouvement partiel dans le corps des walis de la République, indique un communiqué de la Présidence de la République.
"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a opéré, ce jour, un mouvement partiel dans le corps des walis, en vertu duquel ont été mutés Messieurs :
- Riadh Benahmed, de la wilaya de Batna à la wilaya d'Aflou.
- Yousef Bechlaoui, de la wilaya de Tlemcen à la wilaya de Batna.
- Mohamed Meziane, de la wilaya d'El Tarf à la wilaya de Bejaïa.
- Kamel Nouicer, de la wilaya de Bordj Bou Arreridj à la wilaya de Tlemcen.
Ont également été nommés Messieurs :
- Abdelwahab Zini, wali délégué de la circonscription administrative d'El-Harrach (wilaya d'Alger), en qualité de wali d'El Tarf.
- Redouane Khelifa, ancien wali délégué de la circonscription administrative de Bab El Oued (wilaya d'Alger), en qualité de wali de Bordj Bou Arreridj.
- Omar Boutahraoui, secrétaire général de la wilaya d'Oum El Bouaghi, en qualité de wali de Barika", lit-on dans le communiqué.