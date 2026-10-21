Congo-Kinshasa: 17e épidémie de maladie à virus Ebola - Quelle analyse faire de la riposte, cinq mois après la déclaration officielle?

La 17e épidémie de maladie à virus Ebola continue de mettre à rude épreuve le système de santé en République démocratique du Congo, cinq mois après sa déclaration, le 15 mai 2026.

Selon le bilan officiel arrêté au 17 octobre, la maladie a touché huit provinces et 66 zones de santé, avec plus de neuf milles cas confirmés, 4 561 décès et 2 530 guérisons. Malgré les efforts de surveillance, de prise en charge des malades et de mobilisation communautaire, la propagation du virus et les difficultés du suivi des contacts restent préoccupantes.

-Quelle analyse faire de la riposte contre Ebola en RDC, cinq mois après la déclaration de l'épidémie, et quels sont les principaux défis à relever pour freiner sa propagation et protéger les populations ?

Invités :

-Docteur Hypppolite Kalambay, Directeur Pays du Centre Africain de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC en RDC.

-Docteur Laddy Yangotikala Senga. Il est médecin et député national, élu de Kisangani dans la Tshopo.

-Luc Malembe, acteur politique de l'Ituri.