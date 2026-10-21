Sénégal: Une grève générale de 72 heures annoncée sur fond de contestation des nouveaux Codes du travail

Les centrales syndicales sénégalaises ont appelé à une grève générale de 72 heures, du 21 au 23 octobre 2026, dans les secteurs public, parapublic et privé. Le gouvernement conteste la régularité du mouvement, estimant que le préavis déposé par les syndicats ne respecte pas les procédures applicables aux différentes catégories de travailleurs. Ce bras de fer intervient dans un contexte de tensions persistantes autour de la réforme du Code du travail et du Code de la Sécurité sociale.

La confrontation entre le gouvernement et les organisations syndicales franchit une nouvelle étape. À l’appel du Front syndical pour la défense du travail (FSDT) et des centrales syndicales mobilisées, les travailleurs sont invités à observer trois jours de grève pour protester notamment contre les conditions d’adoption des nouveaux textes régissant le travail et la protection sociale.

Les syndicats dénoncent depuis plusieurs mois un processus qu’ils jugent insuffisamment concerté. Le 10 juillet dernier, le FSDT avait déjà annoncé une grève générale pour exprimer son opposition à la démarche suivie par les autorités. Malgré cette contestation, les deux textes ont été promulgués le 3 septembre 2026, sous les lois n° 2026-18 et n° 2026-19, avant leur publication au Journal officiel le 18 septembre.

Un désaccord sur la légalité du mouvement

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Face à ce nouvel appel à la mobilisation, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public estime que le mot d’ordre est illicite. Selon les informations rapportées par PressAfrik, l’administration conteste le recours à un préavis unique pour couvrir les secteurs public, parapublic et privé, soumis à des procédures distinctes.

Dans le secteur privé et parapublic, le Code du travail prévoit la notification du différend à l’Inspecteur du travail et de la sécurité sociale ou au directeur général compétent, selon le cas. En l’absence d’accord ou en cas de conciliation partielle, un préavis de trente jours peut ensuite être adressé à la direction de l’entreprise.

Pour les fonctionnaires, le ministère rappelle qu’un préavis écrit doit préciser les motifs et la durée de la grève, avec un délai d’un mois avant le déclenchement du mouvement. Les agents des collectivités territoriales doivent, pour leur part, notifier leur préavis au président du conseil départemental ou au maire concerné.

L’administration prévient que le non-respect de ces formalités peut entraîner des retenues sur salaire pour les jours non travaillés ainsi que des sanctions disciplinaires. Elle évoque également d’éventuelles conséquences sur le droit aux indemnités et aux dommages-intérêts en cas de rupture du contrat de travail.

Un risque de perturbations dans plusieurs secteurs

Dans le secteur public de l’Éducation et de la Formation, le ministère affirme qu’aucun préavis écrit n’a été déposé depuis la signature du protocole d’accord du 16 avril 2026. Cette position intervient alors que les syndicats maintiennent leur opposition aux nouveaux Codes et entendent faire pression sur les autorités pour obtenir une révision de leur démarche.

Au-delà du différend juridique sur la validité du préavis, l’issue de cette mobilisation dépendra de son suivi par les travailleurs dans les différents secteurs concernés. Si le mot d’ordre est largement respecté du 21 au 23 octobre, les arrêts de travail pourraient perturber les services publics, l’éducation, les transports et plusieurs activités économiques, au risque de paralyser une grande partie du pays pendant trois jours.