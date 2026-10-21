Afrique de l'Ouest: En visite en Côte d'Ivoire, le Premier ministre sénégalais veut redynamiser le partenariat entre Dakar et Abidjan

20 Octobre 2026
Radio France Internationale
Par Fanny Noaro-Kabré

À l'occasion d'une visite d'amitié et de travail dans la capitale économique ivoirienne lundi 19 octobre, Ahmadou Al Aminou Lô a notamment rencontré son homologue Robert Beugré Mambé et le président ivoirien Alassane Ouattara.

Le Premier ministre sénégalais, Ahmadou Al Aminou Lô, a effectué une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire destinée à renforcer le partenariat entre Dakar et Abidjan, lundi 19 octobre. Accompagné d'une délégation gouvernementale comprenant notamment les ministres sénégalais de l'Intérieur, du Commerce et de l'Agriculture, ce dernier a notamment participé à une séance de travail avec son homologue Robert Beugré Mambé avant de conclure son déplacement par un entretien avec le président ivoirien Alassane Ouattara.

Selon lui, les échanges ont consisté, « pour l'essentiel, à passer en revue la cinquantaine d'accords conclus entre les deux pays depuis les années 1970 ». « Très peu sont appliqués de façon satisfaisante », a regretté Ahmadou Al Aminou Lô pour qui « le volume des échanges économiques et commerciaux [sénégalo-ivoiriens] - évalués autour de 250 milliards de francs CFA - demeure en deçà du potentiel entre les deux pays ».

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De son côté, la Côte d'Ivoire veut renforcer ses partenariats avec le Sénégal, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et des politiques publiques, a expliqué le Premier ministre ivoirien Robert Beugré Mambé, qui a dit souhaiter y voir une « participation accrue du secteur privé ». Celui-ci a aussi appelé de ses voeux une intensification de la coordination sécuritaire entre les deux pays avec la mise en place « de programmes conjoints de formation et d'un partage d'appui au renseignement ».

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