Soudan: Au moins 110 morts en quelques jours dans des frappes de drones toujours plus intenses

Au Soudan, les frappes de drones sont devenus la première cause de mortalité pour les civils, victimes du conflit opposant les Forces armées soudanaises aux paramilitaires des Forces de Soutien Rapides depuis trois ans et demi. Ces derniers jours, au moins 110 personnes sont mortes sous les bombardements des drones.

Pour les civils au Soudan, près de la ligne de front, la menace vient surtout du ciel. Au Kordofan, dans la ville d'Al-Dibab, 80 personnes attendaient de rentrer chez elle dans une gare routière, lorsqu'elles ont été touchées mortellement par une frappe de drones, dimanche 18 octobre au soir. Selon un témoin interrogé par l'AFP, 50 personnes sont mortes sur le coup ; 47 autres ont été transportées dans une localité voisine où 30 d'entre elles ont succombé à leurs blessures.

Il s'agit de l'une des frappes les plus meurtrières depuis le début du conflit. Celles-ci s'enchaînent ces derniers jours. Vendredi 16 octobres, 30 personnes sont mortes après des frappes sur un marché bondé au Darfour, dans la ville de Nyala, contrôlée par les FSR. D'après l'ONG Emergency Lawyers, plusieurs sources de l'armée soudanaise affirment que les deux frappes, menées par les forces gouvernementales, visaient des recrues des paramilitaires.

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La capitale, Khartoum, bien que reprise par l'armée soudanaise en mars 2025, reste elle aussi exposée aux attaques de drones des FSR. Lundi 19 octobre encore, un tir sur une maison a coûté la vie à quatre personnes, dont trois enfants, près de l'aéroport de Kharthoum. Les attaques de drones sont devenues la première cause de mort civile au Soudan : les Nations Unies dénombrent 1 120 victimes civiles des tirs de drones au premier semestre 2026, auxquelles s'ajoutent désormais les nombreuses victimes recensées cette semaine.