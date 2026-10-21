Sénégal: Le pays s'achemine vers un report des élections locales prévues en janvier prochain

Alors que le Premier ministre avait annoncé au début du mois de septembre que le scrutin se déroulerait le 17 janvier 2027, le président Bassirou Diomaye Faye n'a toujours pas signé le décret convoquant le corps électoral. Or, selon le Code électoral, celui-ci devait le faire 90 jours au plus tard avant la date des élections, soit lundi 19 octobre... Les mandats des maires et des conseillers départementaux expirent, eux, le 23 janvier 2027.

Le report des élections locales se précise au Sénégal. Alors que ce lundi 19 octobre était la date limite pour convoquer le corps électoral en vue de leur déroulement le 17 janvier prochain - comme l'avait annoncé le Premier ministre au début du mois de septembre -, aucun décret n'a été signé par le président Bassirou Diomaye Faye. Le délai dépassé, il s'agit donc d'un report de fait, sans que le chef de l'État ne se soit pourtant adressé à la nation pour justifier ce choix.

Il ne s'agit pas d'un report, insiste de son côté une partie du camp présidentiel qui affirme que le président reste dans le cadre du Code électoral, selon son interprétation. Superviseure générale de Kiiraay, le nouveau parti présidentiel, Aminata Touré défend par exemple l'idée que l'article 269 prévoit un scrutin dans la cinquième année du mandat, soit durant toute l'année 2027.

Ces arguments sont toutefois balayés par l'opposition qui accuse le camp présidentiel de ne pas respecter le processus électoral et de gagner du temps pour renforcer Kiiraay en allant chercher des cadres de l'Alliance pour la République (APR), le parti de Macky Sall.

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Membre du Pastef, Amadou Ba estime quant à lui que le président va coupler les élections locales avec des élections législatives anticipées après une dissolution, possible à partir de la fin du mois de novembre.

Le collectif citoyen Ñoo Lank, dont le recours devant la Cour suprême a été rejeté en août, prévoit pour sa part de saisir la Cour de justice de la Cédéao dans les prochaines semaines pour contester ce report.