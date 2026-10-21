Afrique du Sud: L'ex-président Mbeki nie avoir «interféré» dans la justice postapartheid

En Afrique du Sud, l'ancien président Thabo Mbeki a témoigné ce 19 octobre 2026 devant la commission d'enquête sur les interférences politiques dans la justice postapartheid, alors que très peu d'anciens bourreaux ont été poursuivis. La commission Khampepe a été mise en place en 2025, après des années de pression de familles de victimes, qui réclament encore justice, plusieurs décennies après la fin de l'apartheid.

C'est en 2003 que la Commission vérité et réconciliation remet son rapport à Thabo Mbeki, qui a dirigé l'Afrique du Sud de 1999 à 2008.

Des milliers de victimes ont témoigné. Certains bourreaux ont obtenu l'amnistie pour leurs aveux. Pour les autres, c'est au parquet sud-africain de prendre le relais. Sauf que sur les centaines d'affaires transmises à la justice, il n'y a eu presque aucune poursuite.

La faute aux interférences politiques, selon des familles de victimes.

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« Je n'ai ni ordonné, ni autorisé, ni approuvé l'abandon de poursuites »

Cette audience de l'ancien président était donc très attendue. Mais Thabo Mbeki a rejeté toutes les accusations. « Toute affirmation selon laquelle nous avons interféré est un mensonge, s'est-il défendu. Rien de tout cela ne s'est jamais produit. Je n'ai ni ordonné, ni autorisé, ni approuvé l'abandon d'enquêtes ou de poursuites. Je n'avais aucune raison de le faire. La Commission d'enquête doit donc déterminer pourquoi cela s'est produit, par qui les décisions en question ont été prises et sous l'autorité de qui. C'est donc au Parquet d'expliquer pourquoi il n'a pas rempli son obligation exclusive de poursuivre les personnes qui le méritaient ».

Pourtant, d'anciens membres du parquet ont bien mentionné des interférences sous la présidence Mbeki, qui aurait pu chercher à protéger l'African National Congress, parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid.

L'ancien chef de l'État sera de retour devant la commission d'enquête pour un contre-interrogatoire. La date n'a pas encore été fixée.