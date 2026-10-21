Guinée: Le procureur général près la Cour suprême défend la procédure visant l'ex-magistrat Algassimou Diallo

En Guinée, le procureur général près la Cour suprême défend la régularité d'une procédure visant Algassimou Diallo et affirme que les droits de cet ancien magistrat réputé, poursuivi pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence et association de malfaiteurs, sont respectés. Une version contestée par ses avocats, qui dénoncent des irrégularités et réclament la recomposition du tribunal qui doit le juger.

En Guinée, le procès de l'ancien magistrat Algassimou Diallo se poursuit sur fond de tensions entre le parquet et la défense. Poursuivi pour « provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence et association de malfaiteurs », Algassimou Diallo est en détention préventive depuis le 27 août.

L'affaire fait suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'un enregistrement audio dans lequel il est accusé d'avoir tenu des propos litigieux lors d'un échange avec l'opposant en exil Cellou Dalein Diallo.

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Dans son communiqué, le procureur général de la Cour Suprême revient sur les différentes étapes de la procédure, depuis l'autorisation des poursuites jusqu'au renvoi de l'ancien magistrat devant les chambres réunies de la haute juridiction. Le ministère public assure que la procédure respecte les dispositions légales et les droits de la défense.

Il bénéficie de la présomption d'innocence, affirme le communiqué.

Recomposition du tribunal

Mais les avocats de la défense rejettent cette lecture. Ils dénoncent une procédure entachée d'irrégularités et contestent la composition de la formation qui va juger Algassimou Diallo.

Le 15 octobre, la Cour suprême avait rejeté leurs demandes de récusation de trois magistrats et d'annulation de l'ordonnance de renvoi.

En réaction, les avocats avaient suspendu leur participation aux débats. Ce lundi, dans un communiqué, ils demandent une recomposition du tribunal pour un procès équitable, et assurent qu'ils reprendront leur place quand cette condition sera respectée.