Madagascar: L'Assemblée nationale entre débats financiers cruciaux et rivalités politiques

À Madagascar, les députés se réunissent ce 20 octobre à l'Assemblée nationale pour l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année. Celle-ci sera notamment consacrée à l'examen du projet de loi de finances élaboré par le gouvernement pour 2027. Avec, en toile de fond, les critères de rigueur budgétaire imposés par le FMI. Cette session pourrait aussi illustrer le rapport de force entre le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale, dont l'alliance initiale se mue depuis plusieurs mois en rivalité dans la perspective de la prochaine présidentielle.

L'examen du projet de loi de finances intervient une dizaine de jours après un décaissement de 155 millions de dollars de financements par le Fonds monétaire international. Le FMI a rappelé à cette occasion aux autorités malgaches ses exigences de rigueur budgétaire. En premier lieu, de renoncer au gel des prix de l'essence en réduisant progressivement les subventions publiques versées aux sociétés pétrolières, afin de privilégier à la place l'ajustement automatique des prix du carburant à la pompe.

Ce mécanisme, entré en vigueur en janvier 2025 avant d'être suspendu en avril 2026 à la faveur de l'état d'urgence énergétique, prévoit une fluctuation mensuelle des prix en fonction de l'évolution des cours mondiaux. Celle-ci est toutefois limitée à 200 ariary (3 centièmes d'euros), à la hausse comme à la baisse.

Pour le bailleur, la loi de finances doit aussi prévoir une augmentation des recettes de l'État, via la lutte contre la fraude aux douanes notamment.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'institution encourage enfin une mise en oeuvre rapide du plan de redressement de la Jirama, la société nationale de production et de distribution d'eau et d'électricité, afin d'alléger les finances publiques.

Menace de dissolution ?

Au-delà des considérations budgétaires, une partie des 87 députés de Vovonana Fihavaozana an'i Madagasikara (Plateforme pour la Refondation de Madagascar), soutien du chef de l'État, sont favorables à l'élection d'un nouveau bureau permanent et au remplacement du président de la chambre basse, Siteny Randrianasoloniaiko. Il faut pour cela qu'un « motif grave » soit retenu, selon la Constitution, en plus du vote d'une majorité qualifiée des deux tiers des députés.

Le chef de l'État Michaël Randrianirina dispose d'un levier institutionnel majeur pour faire pression sur les parlementaires : le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Selon plusieurs députés, il a usé de cette menace, en août dernier, pour obtenir le ralliement des parlementaires qui avaient été élus aux législatives de 2024 sous la bannière du président déchu Andry Rajoelina.