Angola: Le Médiateur de Justice du pays et le Défenseur public brésilien signent un accord

Luanda — Le Bureau du Médiateur de Justice d'Angola et le Bureau du Défenseur public fédéral brésilien (DPU) ont signé mardi, à Brasília, un protocole d'accord visant à renforcer leur coopération institutionnelle en matière de promotion et de protection des droits humains.

Selon un communiqué du Bureau de la communication institutionnelle, de la presse et des technologies de l'information du Médiateur, l'accord prévoit l'échange de connaissances et d'expériences, la formation du personnel et le développement de projets de recherche conjoints.

Le document a été signé par le Médiateur angolais, João Manuel Francisco, et le Défenseur public général adjoint du Brésil, Holden Macedo da Silva, représentant leurs institutions respectives.

Lors de la cérémonie, João Manuel Francisco a estimé que cet accord offrait une opportunité de renforcer la protection des droits humains, de promouvoir l'accès à la justice et de contribuer à l'avènement de sociétés plus justes et inclusives, respectueuses de la dignité humaine.

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Selon lui, cet instrument permettra d'identifier des priorités communes, d'insuffler un nouveau dynamisme aux actions des deux institutions et de traduire la proximité historique entre l'Angola et le Brésil en initiatives concrètes, bénéficiant aux citoyens des deux pays.

Le Médiateur de Justice a souligné que la défense des droits fondamentaux exige des institutions fortes, indépendantes et actives, capables de répondre efficacement et de manière responsable aux besoins des citoyens.

De son côté, Holden Macedo da Silva a déclaré que le Bureau du Défenseur public de l'Union et le Bureau du Médiateur d'Angola partagent la mission de donner la parole aux populations vulnérables et de garantir l'application concrète des droits fondamentaux dans la vie des citoyens.

L'Exécutif brésilien a également estimé que ce mémorandum consolide le rapprochement entre les deux institutions, initié dans le cadre du Réseau de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) sur les droits de l'homme, et jette les bases d'un échange d'expériences, de la formation technique du personnel, de la recherche et de la mise en oeuvre d'initiatives conjointes.

L'accord prévoit l'élaboration d'un plan de travail commun pour traduire les engagements pris en actions concrètes.

Coopération institutionnelle

Le mémorandum établit des mécanismes de coopération visant à renforcer les capacités institutionnelles des deux entités en matière de promotion et de protection des droits humains.

Parmi les initiatives prévues figurent des projets de recherche conjoints, des échanges de données, d'informations et de personnel, ainsi que l'organisation de conférences, de séminaires et d'ateliers sur des sujets d'intérêt commun.

L'instrument prévoit également des programmes de formation professionnelle pour les médiateurs, les défenseurs publics et le personnel des deux institutions, sur les questions relatives aux droits et libertés fondamentaux, à la transparence, à la justice, à l'égalité et à la bonne gouvernance.

Le partenariat prévoit également des actions de sensibilisation et d'engagement communautaire afin de mieux faire connaître le rôle et les responsabilités des institutions.

D'une durée de deux ans à compter de sa signature, le mémorandum est renouvelable automatiquement pour une période équivalente si aucune des parties ne souhaite le dénoncer.

Les institutions doivent désigner des points focaux dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur du document, chargés d'élaborer un plan de travail commun.

La coopération se développera dans le cadre des mandats de chaque institution et en fonction des ressources disponibles, sans transfert de fonds entre les parties.

La délégation angolaise comprenait, outre le Médiateur, l'ambassadeur d'Angola au Brésil, Manuel Eduardo Bravo, le ministre-conseiller José Carlos Daio, le directeur du Bureau des échanges, du suivi et de la coopération internationale du Médiateur, Makaya José Castelo, et la directrice adjointe du Bureau du Médiateur, Lisângela Fortunato.

À l'issue de la cérémonie, João Manuel Francisco a offert à son homologue brésilien un ouvrage dont il est l'auteur ainsi qu'une statuette en cristal ornée du symbole du Bureau du Médiateur de Justice. En retour, la représentation brésilienne a offert un objet institutionnel du Bureau du Défenseur public fédéral.

La délégation angolaise a également visité différents services du Bureau du Défenseur public fédéral, où elle a été informée du fonctionnement de l'institution et des principaux défis auxquels il est confronté.