Maroc: Serbie - Hommage aux soldats marocains tombés pour la libération de Zaječar en 1918

Une cérémonie commémorative marquant l'anniversaire de la libération de Zaječar pendant la Première Guerre mondiale a été organisée, lundi, en hommage aux soldats serbes, marocains et français tombés au champ d'honneur pour la libération de cette ville serbe, et dont le sacrifice reste un témoignage durable de la solidarité et de l'engagement partagé de nations qui ont combattu ensemble pour la liberté.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence notamment de l'ambassadeur du Maroc à Belgrade, Omar Amghar, du secrétaire d'Etat du ministère serbe du Travail, de l'Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales, Dorde Todorov, du maire de la ville de Zaječar, Vladimir Videnovic, de représentants du ministère serbe de la Défense, de l'attaché militaire de l'ambassade de France, ainsi que de représentants du Comité pour la Préservation des Traditions des Guerres de Libération de la Serbie, et de l'église Orthodoxe.

A cette occasion, M. Todorov a tenu à rendre hommage aux soldats marocains qui ont combattu aux côtés de leurs compagons d'armes serbes, les qualifiant de « héros et d'alliés de la Première Guerre mondiale ». Le responsable serbe a souligné que « cette amitié est encore précieuse et importante aujourd'hui, des décennies après cette guerre mondiale ».

La participation de l'ambassadeur du Maroc à cette cérémonie hautement symbolique traduit l'engagement durable et indéfectible du Royaume à préserver la mémoire de ses soldats et à honorer leur contribution à l'histoire commune des nations.

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Tout en mettant en lumière les liens historiques forgés par le sacrifice et la solidarité entre le Maroc et la Serbie, cette commémoration solennelle rappelle l'importance d'honorer l'héritage de ceux qui ont donné leur vie pour la liberté et de renforcer les liens d'amitié et de respect mutuel entre les nations et les peuples.

A cette occasion, M. Amghar a été convié à effectuer une visite organisée à l'invitation du marie de la ville de Zaječar au Musée national et au site de l'Antiquité Tardive « Felix Romuliana », une opportunité pour explorer les moyens de développer la coopération entre les deux parties.

La cérémonie commémorative a eu lieu dans le cimetière militaire français de Zaječar et au monument dédié aux habitants de Timok tombés pendant les guerres balkaniques et la Première Guerre mondiale, rappelle-t-on.