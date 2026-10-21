Sénégal: Saint-Louis - La DER/FJ prévoit 72,5 millions de FCFA pour 725 bénéficiaires

En tournée à Saint-Louis, mardi 20 octobre, le délégué général de la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), Dr Abdoulaye Niane, a annoncé un objectif d'enrôlement de 29 groupements, représentant 725 bénéficiaires, pour un montant global de 72,5 millions de FCFA. La pêche, l'agriculture et les industries culturelles figurent parmi les secteurs prioritaires de cette intervention.

La DER/FJ veut renforcer son accompagnement des femmes et des jeunes entrepreneurs de Saint-Louis. Lors de cette étape de sa tournée, Dr Abdoulaye Niane a réaffirmé l'ambition de sa structure de soutenir les initiatives économiques locales et de faciliter l'accès aux financements.

Pour cette opération, 29 groupements, soit 725 bénéficiaires, sont ciblés pour une enveloppe de 72,5 millions de FCFA. « Ce qui constitue certainement un jalon. Mais ce n'est pas à l'aune de ce que nous comptons faire puisque nous voulons aller très loin, beaucoup plus loin », a déclaré le délégué général.

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Au-delà du financement des activités naissantes, la DER/FJ entend intervenir dans des secteurs clés de l'économie locale. La pêche occupe une place importante, notamment la transformation des produits halieutiques et la commercialisation du poisson. Dr Abdoulaye Niane a également annoncé des discussions avec les compagnies pétrolières opérant au large de Saint-Louis, en vue de mobiliser des financements en faveur des populations affectées par l'exploitation pétrolière et gazière.

« Nous avons bon espoir que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, vous verrez des fonds décidés à accompagner les populations », a-t-il indiqué. L'agriculture, notamment la riziculture et l'horticulture, ainsi que les industries culturelles et artistiques, figurent également parmi les domaines d'intervention envisagés.

L'adjoint au préfet, Abdou Khadre Dieylani Ba, a salué cette initiative de proximité visant à mieux faire connaître les dispositifs d'accompagnement aux populations. « Il est essentiel que les bénéficiaires potentiels soient suffisamment informés des mécanismes existants, des conditions d'accès aux financements et des obligations qui en découlent », a-t-il souligné.

Il a invité les porteurs de projets à privilégier des initiatives « réalistes, viables et créatrices de valeur », réaffirmant la disponibilité de l'administration territoriale à soutenir l'entrepreneuriat local et l'autonomisation économique des femmes et des jeunes.