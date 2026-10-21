Sénégal: JOJ Dakar 2026 - La Gendarmerie nationale mobilisée pour la sécurité

Le ministre des Forces armées, Yankoba Diémé, a effectué, mardi, une visite de plusieurs sites de compétition des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, en compagnie du Haut-commandant de la Gendarmerie nationale, le général de division Martin Faye. Cette visite a permis d'examiner les préparatifs sécuritaires et le rôle opérationnel de la Gendarmerie nationale dans l'organisation de cet événement international.

La visite visait notamment à apprécier l'état de préparation des sites de compétition, à identifier les enjeux sécuritaires liés aux Jeux et à évaluer le niveau d'implication de la Gendarmerie nationale dans le dispositif opérationnel. Elle devait également contribuer au renforcement de la coordination entre les différents acteurs chargés de la sécurité.

Les échanges ont porté sur la prévention des risques, la sécurisation des sites, la protection des personnes et des biens ainsi que le maintien de l'ordre public. La préparation de cet événement repose, selon le communiqué, sur une planification rigoureuse et une coordination étroite entre les Forces de défense et de sécurité, les services de l'État et le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ).

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À l'issue de la visite, Yankoba Diémé a réaffirmé l'engagement de son département à accompagner les préparatifs des JOJ Dakar 2026, dans le cadre de ses attributions et en concertation avec les parties prenantes.