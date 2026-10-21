Sénégal: LFR - Des compromis, mais des désaccords sur des « points importants », les travaux reprennent jeudi

Les discussions sur le projet de loi de finances rectificative (LFR) se poursuivent à l'Assemblée nationale. Dans un communiqué daté du 20 octobre 2026, le groupe parlementaire PASTEF-Les Patriotes indique qu'à l'issue d'une longue journée de travail en commission des finances, aucun consensus « global et solide » n'a pu être trouvé avec le gouvernement. La séance plénière, initialement prévue vendredi 23 octobre, est reportée.

Selon le groupe, certains compromis ont été notés au cours des échanges. Ils n'ont toutefois pas suffi à dégager un accord d'ensemble avec l'exécutif. Le communiqué précise que les désaccords portent sur des points importants, sans en dresser la liste.

Reprise des travaux jeudi 22 octobre

À la demande du gouvernement, la commission des finances se retrouvera le jeudi 22 octobre pour poursuivre ses travaux. D'ici là, le ministère de l'Économie et des Finances doit produire à l'attention de la commission des documents et justificatifs additionnels.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Plénière reportée à la semaine prochaine

Le principe d'un report de la séance plénière d'examen du projet de LFR a également été retenu, toujours sur demande du gouvernement. Elle était initialement prévue ce vendredi 23 octobre et devrait se tenir la semaine prochaine, sans date précisée dans le communiqué.

Le groupe PASTEF-Les Patriotes dans le communiqué, réitère sa disposition à un dialogue constructif et à la recherche de solutions « dans l'intérêt exclusif du peuple sénégalais ».