Sénégal: Braquage d'un point Wave à Dahra - Plusieurs personnes interpellées

Au lendemain de l'attaque armée contre un point Wave à Dahra, survenue le lundi 19 octobre 2026, la Police, appuyée par la Gendarmerie, a procédé à l'arrestation de plusieurs individus.

Menée conjointement, l'opération vise à élucider ce braquage, qui s'est soldé par le vol de 8 millions de francs CFA.

Selon les premières informations recueillies, les autorités ont rapidement lancé une série de descentes dans différents quartiers de Dahra. Plusieurs personnes soupçonnées d'avoir participé à l'opération ou de l'avoir facilitée ont été interpellées.

Les enquêteurs cherchent désormais à établir les responsabilités et à retracer le parcours des assaillants. La collaboration entre la Police et la Gendarmerie traduit la gravité de l'affaire. Les forces de défense et de sécurité entendent envoyer un signal fort face à la recrudescence des attaques contre les points financiers dans le département de Linguère.