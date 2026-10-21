Tunisie: Nabeul - Un pêcheur tunisien secouru au large des côtes italiennes

Les unités de la garde maritime de Nabeul, en coordination avec les autorités italiennes, ont secouru mardi soir un pêcheur tunisien au large des côtes italiennes, après une panne technique de son embarcation survenue il y a plusieurs jours, a indiqué une source sécuritaire à l'agence TAP.

Un remorqueur maritime a été mobilisé pour évacuer le pêcheur et remorquer son embarcation vers les côtes italiennes, celle-ci se trouvant à environ 20 milles nautiques du littoral italien, a précisé la même source.

Le bateau est arrivé au port de Chiesa. Il devrait reprendre la route vers les côtes tunisiennes après la réparation de la panne. Le pêcheur est en bonne santé, malgré les mauvaises conditions météorologiques, selon la même source.

Originaire de Beni Khiar, dans le gouvernorat de Nabeul, le pêcheur avait pris la mer samedi dernier à bord d'un bateau de pêche avec plusieurs autres marins. À la suite d'une panne technique, l'embarcation avait dérivé en direction des côtes italiennes.

Les autres pêcheurs avaient été évacués par des unités flottantes de la garde maritime, tandis que le propriétaire du bateau avait refusé de rentrer en Tunisie et d'abandonner son embarcation.