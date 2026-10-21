Algérie: Lancement de la phase éliminatoire de la compétition "Inter lycées" le 3 novembre prochain

ALGER — Le ministère de de l'Éducation nationale a annoncé, mardi dans un communiqué, le lancement, le 3 novembre prochain, de la première phase éliminatoire de la deuxième édition de la compétition nationale "Inter lycées", au titre de l'année scolaire 2026-2027.

Dans le cadre du "renforcement de l'esprit de compétition positive entre les élèves, du développement de leurs connaissances et de leurs capacités intellectuelles, ainsi que de la promotion de la vie scolaire, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé le lancement, le mardi 3 novembre 2026, de la première phase éliminatoire de la deuxième édition de la compétition nationale "Inter lycées", au titre de l'année scolaire 2026-2027, et ce à une heure unifiée à travers l'ensemble des Directions de l'éducation", précise la même source.

Cette compétition s'inscrit dans le cadre "des activités éducatives visant à encourager les élèves à approfondir leurs connaissances, à développer leurs capacités intellectuelles et à renforcer l'esprit de travail d'équipe et de compétition constructive entre les établissements éducatifs", souligne le communiqué.

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La compétition concerne, selon la même source, "les établissements publics d'enseignement secondaire, les établissements privés d'éducation et d'enseignement, les lycées de mathématiques ainsi que les écoles des Cadets de la Nation relevant de chaque wilaya".

Elle se déroulera selon un système à élimination directe, à travers des phases éliminatoires au niveau des wilayas et des régions, avant d'aboutir à la phase nationale, conformément aux dispositions organisationnelles et au calendrier arrêté", ajoute le communiqué.

Le ministère a souligné qu'il veille, à travers les Directions de l'Éducation et les établissements concernés, à réunir "les conditions organisationnelles appropriées pour assurer le bon déroulement des différentes étapes de la compétition, garantir l'égalité des chances entre les équipes participantes et contribuer à la réalisation de ses objectifs éducatifs et cognitifs".