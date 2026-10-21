Algérie: Près de 700 milliards de DA consacrés au secteur au titre du budget 2027

ALGER — Le ministre de l'Hydraulique, Lounès Bouzegza, a révélé mardi, lors de la présentation du projet de loi de finances (PLF) 2027 devant la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN), que le budget alloué au secteur pour l'année prochaine avoisinait les 700 milliards de DA en crédits de paiement, soit une hausse de plus de 30% par rapport à l'année précédente.

Lors de cette réunion, présidée par le vice-président de la commission, Abdenour Belarbi, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Nadjiba Djilali, et des membres de la commission, M. Bouzegza a précisé que le budget du secteur pour l'année prochaine dépassait 697,3 milliards de DA en crédits de paiement, (+31% par rapport à 2026), et avoisinait 895 milliards de DA en autorisations d'engagement (+141% par rapport à 2026).

Évoquant les programmes d'investissement liés à la mobilisation des ressources en eau et à la sécurité hydrique, le ministre a précisé qu'une enveloppe globale de 55,816 milliards de DA avait été consacrée au financement de 91 nouvelles opérations, auxquelles s'ajoute la réévaluation de 11 opérations, soulignant que parmi ces opérations, 56 concernent la réalisation, l'équipement et le raccordement de puits dans 49 wilayas, pour un montant global dépassant 24 milliards de DA, outre la réhabilitation et l'équipement des barrages et des transferts en exploitation.

S'agissant de l'alimentation en eau potable et en eau industrielle, M. Bouzegza a indiqué que le programme prévoyait l'inscription de 173 nouvelles opérations, ainsi que la réévaluation de 36 opérations en cours, pour un montant dépassant 560 milliards de DA, ajoutant que ces opérations concernent principalement les travaux de raccordement en aval des nouvelles stations de dessalement de l'eau de mer dans les wilayas de Chlef, Mostaganem et Tlemcen.

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Elles comprennent également 26 opérations d'investissement destinées à la réalisation de réservoirs à travers les wilayas, pour un montant global estimé à 12,2 milliards de DA.

Concernant l'irrigation agricole, le ministre a souligné que le programme prévoyait l'inscription de 23 nouvelles opérations, pour un montant dépassant 42 milliards de DA, soit 5,7% du montant des opérations d'investissement. Parmi celles-ci figurent 12 études relatives à l'aménagement et à la création de périmètres d'irrigation.

En matière d'assainissement et de protection de l'environnement, le programme prévoit l'inscription de 90 nouvelles opérations, ainsi que la réévaluation de 15 opérations, pour un montant avoisinant les 120 milliards de DA, selon les précisions du ministre, soulignant que les opérations inscrites comprennent notamment la réalisation de systèmes d'assainissement, pour un montant global estimé à 37,7 milliards de DA, ainsi que 19 opérations d'investissement destinées à la protection des villes et des zones urbaines.

L'Algérie à un niveau confortable d'approvisionnement en eau potable grâce aux orientations du président de la République

M. Bouzegza a affirmé que son secteur continuera à mettre en oeuvre les orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui accorde une grande importance au secteur de l'hydraulique, en tant que secteur prioritaire, en veillant à assurer l'approvisionnement de tous les citoyens en eau potable.

Le ministre a ajouté que "grâce aux orientations du président de la République et à la vision prospective du secteur, notre pays est à un niveau confortable en termes d'approvisionnement en eau potable, notamment avec le recours à l'utilisation d'autres ressources, comme le dessalement de l'eau de mer et l'utilisation des eaux épurées dans les volets, agricole et industriel", a poursuivi le ministre.

A cet effet, il a passé en revue les principaux indicateurs reflétant le volume des infrastructures hydrauliques dont dispose l'Algérie et les réalisations accomplies pour leur développement, l'extension de leurs capacités et le renforcement de leur contribution à la sécurité hydrique nationale et à la satisfaction des besoins croissants des citoyens et des différents secteurs économiques.

Pour sa part, le vice-président de la Commission des finances et du budget, a salué le grand intérêt accordé par le secteur à l'approvisionnement en eau potable, notamment au regard des changements climatiques qui imposent la poursuite des efforts pour garantir la ressource hydrique, renforcer les capacités de stockage, assurer une bonne gestion de l'eau et garantir sa pérennité.

Par ailleurs, le ministre a affirmé la poursuite de la réalisation des projets d'approvisionnement en eau potable, le développement des réseaux d'assainissement, le renforcement des capacités de dessalement de l'eau de mer, la réutilisation des eaux usées épurées, contribue efficacement à satisfaire les besoins des citoyens et à améliorer le service public, à travers les différentes régions du pays.