Algérie: Signature à Annaba d'un accord-cadre de coopération entre les écoles de pêche d'El Kala et de Tabarka

Annaba — Un accord-cadre de coopération a été signé mardi à Annaba entre l’École de formation technique de la pêche et de l'aquaculture d'El Kala (wilaya d'El Tarf) et l'Ecole de pêche de Tabarka (Tunisie), à l'issue d'un atelier consacré à l'échange d'expertises professionnelles entre les deux parties dans le domaine des techniques de capture de la dorade coryphène à l'aide de dispositifs de concentration de poissons (DCP).

Le document a été paraphé par le directeur général de la pêche et de l'aquaculture au ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Miloud Tria, pour la partie algérienne, et par le directeur général du Groupement interprofessionnel des produits de la pêche, Achraf Benslimane, pour la partie tunisienne.

En marge de la cérémonie de signature, M. Tria a indiqué à l'APS que cet accord s'inscrivait dans une démarche visant à " renforcer la coopération bilatérale entre l'Algérie et la Tunisie et à développer le partenariat entre les établissements de formation spécialisés du secteur" de manière à favoriser le partage des expériences professionnelles, l'amélioration des programmes de formation ainsi que l'organisation de stages pratiques et de terrain conjoints.

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Les travaux de cet atelier, organisé durant deux jours à l'initiative du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche et de la Chambre algérienne de la pêche et de l'aquaculture, ont été sanctionnés par une série de recommandations destinées à consolider la coopération technique et scientifique entre les deux pays.

A ce titre, les participants ont préconisé le lancement d'un projet pilote au Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture, en Algérie, en coordination avec l'Institut national des sciences et technologies de la mer, en Tunisie.

Selon le directeur général de la Chambre algérienne de la pêche et de l'aquaculture, Nabil Aouiche, ce projet prévoit l'organisation de sorties pratiques et de terrain, l'expérimentation de dispositifs de concentration de poissons ainsi que l'accompagnement de l'installation d'un dispositif de concentration de poissons dans le but de perfectionner les techniques de capture de la dorade coryphène et d'approfondir les connaissances liées à cette activité.

Les participants ont également recommandé l'organisation de visites de terrain et de sessions de formation en Tunisie au profit des pêcheurs algériens intéressés par la capture de cette espèce, en coordination entre la Chambre algérienne de la pêche et de l'aquaculture et le Groupement interprofessionnel tunisien des produits de la pêche.

Ils ont, en outre, souligné la nécessité de renforcer les échanges de données et d'expertises scientifiques portant sur la biologie de cette espèce, ses déplacements et ses périodes de pêche.

Les recommandations ont également porté sur le lancement d'un programme commun de valorisation des produits de la pêche, notamment le crabe bleu, ainsi que sur le développement des débouchés en matière de commercialisation, d'exportation, de transformation et de stockage.

Les participants ont insisté sur l'importance de donner une nouvelle impulsion à l'accord de coopération conclu en 2025 entre la Chambre algérienne de la pêche et de l'aquaculture et le Groupement interprofessionnel tunisien des produits de la pêche, à travers l'élaboration d'un programme opérationnel, la tenue de réunions d'évaluation périodiques tous les six mois, l'organisation d'ateliers thématiques conjoints consacrés aux techniques modernes de pêche et à la recherche scientifique, ainsi que la promotion des partenariats économiques et des investissements entre les opérateurs des deux pays.