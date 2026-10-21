Algérie: Adjal examine avec son homologue bangladais les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale

Alger — Le ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjal, a reçu, mardi, le ministre bangladais de l'Énergie, des Ressources minérales et de l'Électricité, Iqbal Hassan Mahmood, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des énergies renouvelables, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre, tenue au siège du ministère, a été l'occasion d'examiner les moyens de renforcer les relations de coopération bilatérale entre l'Algérie et le Bangladesh, notamment dans les domaines de l'énergie et des énergies renouvelables, et d'explorer les perspectives de développement du partenariat et de l'échange d'expertises et d'expériences, au mieux des intérêts communs des deux pays, selon la même source.

Dans ce cadre, M. Adjal s'est félicité de cette rencontre, qui devrait ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays, soulignant l'importance de renforcer les échanges d'expertises et d'expériences dans les domaines de l'énergie et des énergies renouvelables, ainsi que de tirer profit des expériences en matière de mix énergétique et de développement des usages des énergies propres.

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De son côté, M. Hassan Mahmood a exprimé sa joie de visiter l'Algérie, soulignant la profondeur des liens fraternels unissant les deux pays et la volonté de son pays de renforcer la coopération avec l'Algérie, notamment dans les domaines de l'énergie solaire et des énergies nouvelles et renouvelables, ainsi que dans divers domaines d'intérêt commun.

Le ministre bangladais a également salué la place qu'occupe l'Algérie dans le domaine de l'énergie et le rôle pivot qu'elle joue dans l'équilibre des marchés énergétiques mondiaux, exprimant le souhait de son pays de tirer profit de l'expertise algérienne et de développer des partenariats concrets avec les entreprises algériennes opérant dans le secteur, ajoute le communiqué.

Les deux parties sont convenues d'œuvrer à la concrétisation d'une série d'initiatives pratiques visant à renforcer la coopération, dont l'organisation de visites mutuelles d'experts entre les deux pays, la préparation de la conclusion d'un accord gouvernemental bilatéral encadrant la coopération dans les domaines de l'énergie, des énergies renouvelables, de la formation et de l'échange d'expertises, outre l'examen des opportunités de coopération dans le domaine de l'exportation des équipements et matériels liés à la production d'électricité et de gaz, et au développement de projets d'énergies nouvelles et renouvelables.

Cette rencontre intervient, selon la même source, dans le cadre de "la volonté commune des deux pays de hisser leurs relations bilatérales au niveau d'un partenariat pratique et durable, fondé sur l'échange d'expertises, la complémentarité des potentialités et l'élargissement des domaines de coopération dans le secteur de l'énergie".