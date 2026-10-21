Djanet — La ministre de la Culture et des Arts, Mme Malika Bendouda, a affirmé, mardi à Djanet où elle a présidé l'ouverture de la 1ère édition du Festival international de l'art rupestre (20-24 octobre), organisée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, que ce rendez-vous se veut "un espace regroupant les experts, chercheurs et artistes dans le but de faire connaitre et de conserver le patrimoine rupestre national".

Inaugurant plusieurs expositions dans le cadre de l'ouverture de cette 1ère édition du Festival, la ministre a souligné "l'importance de valoriser le patrimoine culturel rupestre et de le conserver à travers le renforcement de la recherche scientifique et de l'échange de connaissances entre les chercheurs algériens et étrangers, en associant les artistes et les jeunes à la promotion de ce legs civilisationnel".

Cette manifestation internationale, première du genre, vise "à renforcer la coopération et l'échange d'expertises entre les chercheurs algériens et leurs pairs venus de plusieurs pays, voire de différents continents", en sus de leur permettre de "s'enquérir des dernières techniques adoptées dans l'étude de l'art rupestre, sa documentation et sa conservation, et partant concourir à la mise en valeur historique et civilisationnelle de ce patrimoine et à sa protection pour les générations futures", a ajouté la ministre.

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Mme Bendouda a estimé que cette rencontre artistique et historique est de nature "à créer une interaction entre ce patrimoine civilisationnel et les artistes, en plus de mettre en avant les capacités créatives de l'Algérie dans le domaine des arts et de la culture".

Dans une première étape de sa visite au musée "Djebrine", situé au centre-ville de Djanet et relevant du parc culturel du Tassili N'Ajjer, Mme Bendouda a procédé à l'inauguration de deux expositions, la première mettant en lumière les différentes étapes de l'évolution de l'art rupestre au sein des parcs nationaux classés par l'UNESCO, et la seconde présentant des oeuvres artistiques réalisées par des étudiants de l'Ecole supérieure des beaux-arts, ayant bénéficié d'un séjour artistique à Djanet pendant plusieurs semaines.

Une troisième exposition a également été inaugurée au site touristique de Tisrasse, au siège du parc culturel du Tassili N'Ajjer, dans le but de faire connaître cet art ancestral, avec la participation des cinq (5) parcs culturels nationaux, à savoir le parc culturel du Tassili N'Ajjer, le parc culturel du Ahaggar, le parc culturel de l'Atlas saharien, le Parc culturel de Touat-Gourara-Tidikelt et le parc culturel de Tindouf.

Les cérémonies d'inauguration de ces expositions se sont déroulées en présence du wali de Djanet, M. M'Hamed Moumen, du directeur du parc culturel du Tassili N'Ajjer, Abdelkader Hefaoui, de représentants des autorités locales, ainsi que de nombreux chercheurs algériens et étrangers, d'étudiants des instituts d'art et d'artistes locaux issus de la population de Djanet.

Organisée par le ministère de la Culture et des Arts, cette manifestation réunit 15 experts et chercheurs internationaux représentant 12 pays, dont l'Egypte, le Tchad, l'Afrique du Sud, la Libye, l'Irak, le Qatar, le Malawi et le Zimbabwe. Parmi eux figurent des gestionnaires de sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que des experts d'institutions de référence comme le Fonds du patrimoine mondial africain.

L'Algérie est quant à elle représentée à cet événement par 85 participants.