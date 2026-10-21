Tunisie: Bilan économique 2027 - L'administration publique en chantier

Tunis — Le gouvernement table pour l'année 2027 sur la réforme de la fonction publique, la modernisation de l'administration et la restructuration des établissements publics.

Il s'agit d'une perspective prometteuse visant à renforcer l'efficacité du service public et à améliorer les prestations fournies aux citoyens dans un contexte de fortes pressions sur les finances publiques et de besoins croissants en financement.

Le "Projet du Bilan Économique 2027" publié par le ministère de l'Économie et de la Planification, dont l'agence TAP a obtenu une copie, décline ces priorités en cinq axes-clés : ressources humaines, simplification administrative, digitalisation des services, gouvernance et restructuration des établissements publics.

Réforme de la fonction publique et développement des compétences

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Les réformes prévues couvrent la révision du statut général de la fonction publique et l'élaboration de ses textes d'application ainsi que la gestion prévisionnelle des ressources humaines, avec 50 000 nouvelles fiches de postes à intégrer dans le système numérique.

Le développement du système d'information RH, la digitalisation de la formation et le renforcement de l'égalité d'accès à la formation au triple niveau central, régional et local, figurent également au programme y compris via la formation à distance.

Simplification des procédures et accélération de la transition numérique

Quelque 2250 procédures administratives seront révisées, dont 80% numérisées. Le recours à la légalisation de signature et à la copie conforme sera réduit de 30% d'ici fin 2027.

Le programme prévoit aussi 17 nouvelles Maisons des services, 20 services numériques supplémentaires et deux projets pilotes de prestations basés sur l'intelligence artificielle. Le nombre de structures labellisées "Marhaba" pour la qualité de l'accueil atteindra 120 d'ici la fin de l'année.

Gouvernance de l'administration et gouvernement numérique ouvert

Les efforts seront tournés vers la révision des réglementations administratives, le renforcement de la cybersécurité et la protection des données personnelles. Le système "Équipe du citoyen superviseur" sera numérisé pour permettre le suivi des dysfonctionnements en temps réel.

Restructuration des établissements publics"

La restructuration des entreprises et établissements publics constitue l'une des priorités de 2027 face à leurs difficultés financières et structurelles qui pèsent sur l'investissement, la modernisation et la qualité des services.

Des études de restructuration seront conduites pour les entités prioritaires selon des critères liés à l'importance stratégique du secteur, la situation financière et l'impact de l'endettement sur les finances publiques.

Renforcement du contrôle, de l'intégrité et de la transparence

Le programme prévoit le développement du contrôle administratif et de l'audit ainsi que la consolidation du système de lutte contre la corruption via des formations aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle.

Une version actualisée du cadre national de gouvernance couvrira dix établissements sur la durée du plan de développement 2026-2030.

Défis structurels et financiers persistants

La concrétisation de ces objectifs bute sur des obstacles persistants, dont notamment, le manque de flexibilité dans la gestion des ressources humaines, la lenteur des réformes législatives et numériques, et les difficultés financières accumulées.

Autant de contraintes qui alourdissent les besoins en financement public et font de la réforme structurelle des établissements publics un impératif pour la période à venir.