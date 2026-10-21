Tunisie: Bilan économique 2027 - Le pays mise sur la technologie pour une sécurité renforcée

Tunis — Le dispositif sécuritaire a réussi à contenir la criminalité et à sécuriser les frontières terrestres et maritimes en 2027, grâce à ses capacités d'anticipation et au recours aux technologies modernes.

Face à l'évolution des menaces, la politique sécuritaire de 2027 s'articule autour de trois axes stratégiques, selon le document "projet du bilan économique 2027" publié par le ministère de l'Économie et de la Planification, dont l'agence TAP a obtenu une copie.

Cybercriminalité, contrebande, migration irrégulière, catastrophes climatiques, autant de menaces récurrents qui commandent d'une engager une modernisation continue des équipements et de la formation spécialisée.

Dans ce contexte, le document confirme la poursuite de la Stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme (2023-2027).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il rappelle aussi le lancement de la Stratégie nationale multisectorielle pour la sécurité routière 2025-2034, première du genre en région MENA, avec pour objectif de réduire les accidents de 50% d'ici 2034.

Maintien de la sécurité publique

Le programme prévoit le renforcement des capacités opérationnelles, logistiques et numériques des unités sécuritaires.

Un objectif qui devra être réalisé à travers la création de nouveaux centres de sécurité, la modernisation des équipements et le déploiement de systèmes numériques contre la cybercriminalité et le blanchiment d'argent.

Ainsi, des casernes de la police et de la Garde nationale seront construites et étendues dans le cadre d'une politique de rapprochement avec le citoyen.

Réduction des accidents et des catastrophes

La Stratégie de sécurité routière elle aussi sera mise en oeuvre via l'installation de caméras et radars intelligents, la révision des sanctions liées au contrôle technique et un cahier des charges rénové régissant le secteur des motocycles.

La protection civile sera également modernisée à travers le déploiement de nouvelles unités, technologies avancées et l'acquisition d'avions anti-incendie et d'hélicoptères de secours.

Amélioration des ressources et de la préparation

L'Académie de police des sciences sécuritaires à Enfidha dans le gouvernorat de Sousse est en cours de construction.

S'agissant de l'Académie de la Garde côtière, elle sera lancée pour former les officiers de la Garde nationale dans le domaine maritime selon les normes nationales et internationales.

La plateforme de services administratifs en ligne sera aussi enrichie. Désormais, il est possible au citoyen via de nouveaux services intelligents de décrocher un rendez-vous en ligne, de procéder au renouvellement de la carte d'identité et du passeport ainsi que du certificat de résidence et du casier judiciaire.

Enfin, l'encadrement social et sanitaire des agents sera amélioré, notamment par la conversion envisagée de l'hôpital des forces de sécurité en hôpital universitaire ayant le statut d'établissement public à caractère administratif (EPA) en attendant de la transformer en établissement public de santé à l'instar des hôpitaux publics et militaires.