Afrique: L'UA récompense le pays pour ses efforts en matière d'égalité des sexes dans le domaine économique

Addis-Abeba — L'Union africaine (UA) a décerné à l'Algérie un Prix pour ses efforts en matière d'autonomisation économique des femmes et de promotion de l'égalité des chances.

Cette distinction a été accordée lors du sommet continental "Egumeni" organisé par la Commission de l'Union africaine du 19 au 21 octobre courant à Addis-Abeba, en Ethiopie. L'édition de cette année est consacrée à l'égalité des sexes.

La récompense attribuée à l'Algérie intervient dans le cadre de l'Initiative panafricaine "WYFEI 2030 Accelerator" (Women and youth financial and economic inclusion) qui encourage l'implication des femmes et des jeunes dans le secteur économique.

A travers ce prix, l'UA reconnaît les efforts déployés par l'Algérie en vue de concrétiser le principe de l'égalité des sexes dans le secteur économique.

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Placé sous le thème "Construire une Afrique résiliente en accélérant l'inclusion financière et économique des femmes", le sommet Egumeni de cette année réunit des responsables gouvernementaux, des représentants d'institutions financières, des experts et des entrepreneures de différents pays africains.

Le terme Egumeni fait référence à une tradition africaine qui implique la tenue d'une réunion exclusivement animée par des femmes.