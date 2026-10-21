Congo-Kinshasa: Linafoot Ligue 1 - Quatre matchs nuls et une défaite à domicile pour les Aigles du Congo à l'ouverture

21 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le championnat national de football, Ligue 1, a démarré mardi 20 octobre 2026 avec plusieurs rencontres dans les groupes A et B. Cette première journée a enregistré quatre matchs nuls, tandis que les Aigles du Congo, vice-champions de la dernière édition, se sont inclinés à domicile face à l'Étoile du Congo (0-1).

Simba et Tanganyika s'imposent dans le groupe A

Dans le groupe A, l'AS Simba a battu l'AS Saint-Luc sur le score de 2 buts à 0 au stade Dominique Diur de Kolwezi. Le FC Tanganyika s'est également imposé face à Blessing FC (2-1), au stade de Kalemie.

À Lubumbashi, le CS Don Bosco et l'AS Malole se sont neutralisés (1-1) au stade TP Mazembe. Au stade Kibasa Maliba, le FC Saint-Éloi Lupopo et New Soger se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0).

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Les Aigles du Congo surpris à domicile

Dans le groupe B, les Aigles du Congo ont perdu devant leur public au stade Père Raphaël de Kinshasa. Le club, vice-champion de la précédente édition, s'est incliné 0-1 face à l'Étoile du Congo.

Les deux autres rencontres disputées dans ce groupe se sont soldées par des matchs nuls. Céleste FC et le FC MK ont fait 1-1. L'AC Rangers et l'AS Dauphin Noir de Goma se sont quittés sur un score de 0-0 à Kindu, dans la province du Maniema.

Un seul match au programme ce mercredi

La première journée se poursuit ce mercredi 21 octobre dans le groupe B avec une seule rencontre prévue au stade Père Raphaël de Kinshasa. L'AF Ufalya Simba doit y affronter le FC New Jak à 13 heures.

En revanche, la rencontre entre l'AS Vita Club et le FC Renaissance n'aura pas lieu à la date initialement prévue. Le ministre des Sports, Didier Budimbu, a sollicité le report des deux premières rencontres de Vita Club en Ligue 1, en raison de la crise interne que traverse le club kinois.

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