Congo-Kinshasa: Seules 11 des 22 aires de santé de Katoyi restent opérationnelles après les combats au Nord-Kivu

La zone de santé de Katoyi, au Nord-Kivu, fait face à d'importantes difficultés de fonctionnement après plusieurs mois d'affrontements entre les rebelles du Front pour la refondation de la nation (ex AFC-M23) et les Forces armées de la RDC (FARDC), appuyées par les combatants Wazalendo. Selon des sources médicales locales mardi 20 octobre, seuls 11 des 22 aires de santé, soit la moitié, restent opérationnels. La situation est d'autant plus préoccupante que des cas de diarrhée cholériforme réapparaissent dans certaines localités, alors que l'accès aux soins demeure difficile, ajoutent ces sources.

Les affrontements ont entraîné le pillage de plusieurs structures sanitaires. Des médicaments, des équipements et d'autres intrants médicaux ont été emportés, réduisant les capacités de prise en charge des patients, rapportent des responsables médicaux de la région.

À chaque reprise des combats, des habitants et des membres du personnel soignant ont été contraints de fuir. Certains se sont réfugiés dans des zones sous contrôle des rebelles, d'autres ont rejoint des secteurs tenus par les FARDC et les Wazalendo.

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Malgré une accalmie observée ces derniers jours, le retour du personnel médical reste limité, déplorent ces responsables médicaux, soulignant que les préoccupations liées à la sécurité et aux risques de représailles des parties au conflit continuent de freiner la reprise des activités sanitaires.

Parallèlement à ces difficultés, plusieurs aires de santé, notamment dans les Ufamandu, font face à une recrudescence de cas de diarrhée cholériforme.

La faiblesse des capacités de prise en charge et les difficultés d'approvisionnement en médicaments suscitent des inquiétudes quant à la réponse sanitaire dans cette partie du territoire de Masisi.

Un appel à l'ouverture de couloirs humanitaires

Face à cette situation, les autorités sanitaires plaident pour l'ouverture de couloirs humanitaires afin de faciliter l'accès des populations aux soins et l'acheminement des médicaments vers les structures encore opérationnelles.

Elles redoutent également que les établissements les plus touchés par les pillages ne puissent reprendre rapidement leurs activités, alors que les besoins sanitaires restent importants.

La reprise des services de santé à Katoyi dépend notamment de l'amélioration des conditions de sécurité, du retour du personnel soignant et du réapprovisionnement des structures affectées.