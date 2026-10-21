Congo-Kinshasa: Les obsèques officielles de Miguel Masaisai prévues les 21 et 22 octobre au pays

Le cycliste congolais Miguel Masaisai, décédé le 18 septembre 2026, sera honoré lors de cérémonies officielles organisées mercredi 21 et jeudi 22 octobre à Kinshasa. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux mardi 20 octobre, le ministère des Sports et des Loisirs et la Fédération congolaise de cyclisme (FECOCY) annoncent notamment une veillée mortuaire et un hommage national, avant son inhumation dans l'intimité.

La veillée mortuaire est prévue ce mercredi 21 octobre, de 19h à 4h du matin, au restaurant Saint-Raphaël, situé au stade Tata Raphaël, selon le programme publié par le ministère des Sports.

Les cérémonies officielles de recueillement et d'hommage national se tiendront jeudi 22 octobre à l'esplanade de l'hôpital du Cinquantenaire. Le programme prévoit l'arrivée des autorités, dont le président de la République, à partir de la matinée.

Le cortège funèbre devrait ensuite partir à 12h, avant l'inhumation prévue à 14h, dans l'intimité. Un bain de consolation est annoncé à 16h au restaurant du stade Tata Raphaël.

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Un hommage à son engagement pour la paix

Le ministère des Sports et des Loisirs et la FECOCY saluent le parcours de Miguel Masaisai, présenté comme un athlète engagé dans la sensibilisation à la paix et la solidarité avec les populations victimes des violences dans l'Est de la RDC.

À travers un périple continental consacré à la paix, le cycliste avait porté les couleurs de la République démocratique du Congo. Sa mémoire sera honorée à travers une décoration à titre posthume, précise le communiqué publié le 20 octobre à Kinshasa.

Les deux institutions invitent les mouvements sportifs, les jeunes, les acteurs de la société civile et l'ensemble de la population à prendre part à ces moments de recueillement en mémoire de celui qu'elles qualifient de « champion de la paix ».

De Goma à Rabat, un vélo au service de la paix

Jeune cycliste congolais, Miguel Masaisai s'était lancé dans le projet Pedals for peace, « Pédaler pour la paix », une initiative visant à porter un message de paix à travers l'Afrique. Parti de Goma, dans l'Est de la RDC, il avait entrepris de rejoindre Rabat, au Maroc, à vélo.

Son périple a été interrompu par un accident de la route au Congo-Brazzaville, non loin de la frontière avec le Cameroun, qui lui a coûté la vie le 18 septembre 2026.

Avant cette aventure, le cycliste avait déjà effectué un premier périple reliant Goma à Cape Town, en Afrique du Sud en 2025. Il avait également parcouru plusieurs provinces de la RDC à vélo pour sensibiliser les populations à la paix et à la solidarité, notamment envers les victimes des violences dans l'est du pays.