Congo-Kinshasa: La SNEL alerte sur le vol de cornières métalliques sur la ligne Inga-Shaba au Kasaï-Central

La Société nationale d'électricité (SNEL) tire la sonnette d'alarme face à la recrudescence des vols de cornières métalliques servant à renforcer les pylônes de la ligne de transport d'électricité Inga-Shaba au Kasaï-Central. Dans une interview, mardi 20 octobre sur Radio Okapi, le directeur provincial de la SNEL a alerté sur les risques d'effondrement des pylônes, avec des conséquences potentiellement importantes sur l'approvisionnement en électricité du Grand Katanga.

Selon la direction provinciale de la SNEL, le phénomène de vol des cornières sur la ligne Inga-Shaba est particulièrement signalé dans le groupement de Tshibambula, situé à environ 25 kilomètres de la ville de Kananga. Ces actes de vandalisme fragilisent les pylônes supportant la ligne à très haute tension qui achemine l'électricité depuis Inga vers plusieurs provinces du pays.

Le directeur provincial de la SNEL, Joseph Kabandi, prévient que ces vols augmentent les risques d'effondrement des pylônes, avec des conséquences potentiellement importantes sur l'approvisionnement en électricité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Les vols de cornières ont un impact négatif, parce qu'à cause de ces vols, nous connaissons l'écroulement des pylônes. Lorsqu'un pylône s'écroule, la ligne s'écroule également et il y a interruption de service, que ce soit pour le transport de l'énergie ou pour la fibre optique », a-t-il expliqué.

Selon lui, la ligne à très haute tension Inga-Shaba constitue une infrastructure stratégique pour l'économie nationale. Elle alimente notamment les entreprises minières de l'espace Grand Katanga, dont les activités dépendent fortement de l'énergie électrique.

Outre le risque de coupures de courant, la dégradation des pylônes pourrait également endommager la fibre optique installée sur ces infrastructures. Une telle situation serait susceptible d'affecter les services de télécommunications ainsi que certaines activités bancaires et commerciales reposant sur ce réseau.

Face à cette menace, la SNEL appelle la population à faire preuve de vigilance et à signaler tout acte de vol ou de sabotage observé le long de cette ligne électrique.

Pour Joseph Kabandi, la protection de cette infrastructure est essentielle afin de garantir la continuité du transport de l'électricité et le bon fonctionnement de plusieurs secteurs stratégiques de l'économie congolaise.