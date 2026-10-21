Madagascar: Député Avotraina - « Alasora mérite d'être une commune urbaine »

Le député Andriamosasoa Avotraina appelle à examiner le changement de statut de la commune d'Alasora afin qu'elle devienne une commune urbaine. Il a lancé cet appel hier lors du lancement officiel de l'atelier organisé dans le cadre du Mois de la Ville pour le district d'Avaradrano. Il justifie cette proposition par la croissance démographique, l'extension de la zone urbaine et le développement économique de la localité.

Un mois après le transfert de l'ancienne station administrative de Fasan'ny Karana vers Amoronakona, le développement d'Alasora et des localités voisines est déjà perceptible, selon le parlementaire. Il estime que l'évolution de la commune nécessite une réflexion sur son statut afin de mieux répondre aux besoins de la population.

Problèmes fonciers

Le député a également évoqué les difficultés liées à la gestion foncière dans le district d'Avaradrano, qui compte 213 fokontany. Selon lui, de nombreuses familles ne disposent toujours pas de titres ou de documents justifiant leurs droits sur leurs terrains. Il a aussi relevé les lenteurs administratives concernant les superficies à partir de 500 m², pour lesquelles une autorisation ministérielle est nécessaire avant toute construction.

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Face à ces difficultés, Andriamosasoa Avotraina plaide pour un allègement des procédures et une actualisation des textes en vigueur. Il estime que ces changements sont nécessaires pour faciliter les démarches foncières, encadrer l'extension urbaine et favoriser le développement des communes du district.