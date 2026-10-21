Ile Maurice: Boxe - Merven Clair et Fabrice Valérie pour montrer la voie !

La quête de médailles continentales est désormais lancée pour la boxe mauricienne. La délégation nationale a rallié la République démocratique du Congo, où se tiendront les Championnats d'Afrique élite hommes et dames. Six pugilistes défendront les couleurs mauriciennes face aux meilleurs boxeurs du continent.

Conduite par le Team manager, Ravind Nadooa et encadrée par l'entraîneur Roméo Caliste, la sélection aborde cette échéance avec détermination et l'ambition de transformer les efforts consentis à l'entraînement en résultats concrets sur le ring.

Parmi les principaux espoirs mauriciens figure Merven Clair, récent médaillé de bronze aux Jeux du Commonwealth de Glasgow. À ses côtés, Fabrice Valérie, champion des poids mouches de la Mandela Cup, tentera également de mettre son expérience et ses qualités au service du quadricolore.

La sélection comprend également Mathieu Souprayen, engagé dans la catégorie des 48 kg, Ivans Frontin (57 kg), Ziggy Agathe (63,5 kg) et Chloé Gabriel (54 kg), seule représentante féminine. Tous auront à coeur de tirer leur épingle du jeu dans une compétition qui réunira l'élite africaine de la discipline.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les six boxeurs sont désormais appelés à concrétiser sur le ring le travail accompli en amont.

Face à une concurrence continentale qui s'annonce relevée, les Mauriciens devront faire preuve de rigueur tactique, de précision et de sang-froid pour espérer franchir les différents obstacles. Pour Merven Clair et Fabrice Valérie, les performances déjà réalisées sur la scène internationale constituent des atouts, tandis que leurs coéquipiers auront l'occasion de se distinguer et de contribuer à une campagne collective ambitieuse. Avec six représentants engagés dans cette aventure africaine, Maurice espère ainsi inscrire de nouvelles lignes à son palmarès. Reste désormais à traduire les ambitions affichées en médailles.

Rajiv Rajcoomar, le garant technique de la compétition

L'arrivée de Godavarisingh (Rajiv) Rajcoomar à Kinshasa a marqué une étape décisive dans la mise en place des Championnats d'Afrique Élite de boxe 2026. Figure incontournable de l'arbitrage continental et international, le Mauricien occupe le poste de délégué technique de la compétition, une fonction essentielle au bon déroulement du tournoi.

· Le Mauricien Godavarisingh Rajcoomar agira une fois de plus comme délégué technique des championnats d'Afrique élite.

Surnommé affectueusement «Raj», Godavarisingh Rajcoomar apporte à ce rendez-vous continental son expertise et son autorité technique. Président du comité africain des arbitres et juges de l'International Boxing Association (IBA), il est également membre du comité international des arbitres et juges de cette instance.

Sa présence à Kinshasa revêt une importance particulière. En sa qualité de délégué technique, il est chargé de veiller au respect des exigences réglementaires et des procédures encadrant la compétition. Son approbation technique et sa supervision sont indispensables à la tenue des championnats, faisant de lui l'un des principaux rouages de l'organisation.

Avec l'arrivée du responsable mauricien sur le terrain, les derniers préparatifs sont entrés ainsi dans une phase décisive, à l'approche des premiers combats.

Rajcoomar pourra également compter sur l'appui de Sadie Duffy, présidente du comité des arbitres et juges de l'IBA. Nommée à ce poste à la fin de 2023, elle est devenue la première femme à accéder à cette fonction au sein de l'organisation internationale.

Figure pionnière dans le domaine de l'arbitrage de la boxe, Sadie Duffy occupe un rôle central dans la supervision et le contrôle de l'arbitrage amateur à l'échelle internationale.

Ses responsabilités couvrent notamment l'évaluation des performances des arbitres et des juges lors des compétitions internationales, ainsi que l'ouverture d'enquêtes lorsque certaines prestations nécessitent un examen approfondi. Elle intervient également dans le traitement des plaintes relatives à d'éventuels comportements suspects dans l'arbitrage, les dossiers concernés pouvant être transmis aux instances disciplinaires compétentes de l'IBA.

La désignation des arbitres, des juges et d'autres officiels appelés à intervenir lors des grandes compétitions internationales relève également de ses attributions.

À Kinshasa, la présence conjointe de ces deux responsables témoigne ainsi de l'importance accordée à l'encadrement technique et à l'intégrité de l'arbitrage pour ces Championnats d'Afrique Élite 2026.