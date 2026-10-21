Ile Maurice: La mère porte plainte, une enquête ouverte

Une vidéo impliquant une fillette de 6 ans circule actuellement sur les réseaux sociaux. Informé de la situation, le ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille a rapidement entrepris des démarches afin d'identifier l'enfant et sa famille.

Selon les informations communiquées par le ministère, ses officiers ont pu identifier la fillette et entrer en contact avec sa mère. Cette dernière a également porté plainte à la police et consigné sa déposition dans la soirée.

Le ministère précise que la fillette est «très fatiguée» et assure que cette dernière bénéficiera d'un suivi psychologique assuré par ses services.

De son côté, la police a ouvert une enquête afin de faire la lumière sur les circonstances de cette affaire. Le suspect est actuellement recherché.

Par ailleurs, le ministère lance un appel au public afin de ne plus partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, par respect pour l'enfant et dans le but de préserver sa dignité.