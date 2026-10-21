Madagascar: Ambohitrimanjaka - Un nouveau-né retrouvé mort, sa mère soupçonnée d'infanticide

Secouru la veille après avoir été découvert enfoui dans des fibres de raphia, un bébé a succombé le lendemain matin. Sa mère est soupçonnée d'être impliquée dans cette affaire, qui fait l'objet d'une enquête de la gendarmerie.

Un nouveau-né de sexe masculin a été retrouvé sans vie le 19 octobre à Bemasoandro, dans le fokontany d'Anosimanjaka, commune rurale d'Ambohitrimanjaka, district d'Ambohidratrimo. Des lésions au cou ont été relevées lors des premières constatations effectuées par les gendarmes et un médecin. Les faits remontent à la veille, le 18 octobre, vers 19 heures. Des habitants auraient découvert des traces de sang à l'intérieur d'une maison en ruine, située à environ trois mètres du domicile familial.

En inspectant les lieux, ils auraient aperçu l'enfant enseveli dans des fibres de raphia, avec des fibres également placées dans sa bouche. Reconnaissant le fils de leur voisine, ils l'ont rapidement secouru. Le bébé a été conduit auprès d'une sage-femme du voisinage, en compagnie de sa mère. Selon les premiers éléments rapportés, il avait alors pu être sauvé. La femme l'aurait ensuite ramené chez elle. Mais le lendemain matin, il a succombé dans des circonstances qui restent à éclaircir.

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Alerté par des rumeurs faisant état d'un possible infanticide, le chef du fokontany d'Anosimanjaka s'est présenté au poste avancé de la gendarmerie d'Ambohitrimanjaka dans l'après-midi du 19 octobre pour signaler les faits. Trois gendarmes, conduits par le responsable du poste, se sont immédiatement rendus sur place avec un médecin du centre de santé de base de niveau II de Miadana.

Sur place, le corps, enveloppé dans un tissu, a été découvert sur le lit du domicile familial. À l'issue de l'examen et des vérifications, la dépouille a été confiée à la famille et au fokontany pour sa prise en charge. La mère a, quant à elle, été conduite au poste avancé de la gendarmerie, où elle a été placée sous surveillance dans le cadre de la procédure. L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes du drame et d'établir les responsabilités éventuelles.