Madagascar: Filière vanille - 141 exportateurs agréés pour la campagne 2026-2027

C'est reparti pour la campagne d'exportation de vanille. Le ministère du Commerce et de la Consommation a publié, hier, une première liste de 141 opérateurs agréés pour l'exportation de vanille au titre de la campagne 2026-2027.

« Les opérateurs concernés pourront retirer leurs certificats d'agrément auprès du ministère à partir du 21 octobre », indique ce département sur sa page Facebook. Cette publication marque une étape dans la préparation de la campagne, mais soulève également la question de l'effectivité des contrôles sur le terrain, notamment en ce qui concerne les magasins de stockage et de préparation de la vanille. Faut-il, en effet, rappeler que l'octroi de l'agrément est soumis à des conditions réglementaires destinées à encadrer l'activité des exportateurs, à assurer la traçabilité des opérations et à préserver la qualité de la vanille malgache. Raison pour laquelle les professionnels de la filière estiment que l'administration doit faire preuve de rigueur dans le suivi de l'application effective de ces critères administratifs.

Magasin de stockage

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Parmi les points de vigilance figure la conformité des magasins de stockage et de préparation. La réglementation de la filière, en l'occurrence, l'arrêté interministériel n° 35 255/2013 du 6 décembre 2013, prévoit, en effet, que l'obtention de l'agrément d'exportateur est notamment subordonnée à la possession d'un agrément de magasin délivré par les services compétents chargés du conditionnement et de la qualité. Sur le terrain, des interrogations subsistent néanmoins quant à l'application effective de ces exigences.

Selon des informations recueillies auprès d'un opérateur de la filière, certains exportateurs figurant parmi les agréés ne disposeraient pas de magasins répondant pleinement aux conditions attendues. Raison pour laquelle, d'ailleurs, les acteurs de la filière vanille souhaitent un contrôle rigoureux pour s'assurer, en pleine campagne, que les infrastructures déclarées existent réellement, qu'elles sont adaptées à l'activité et qu'elles répondent aux exigences réglementaires. La préservation de la qualité de la vanille de Madagascar dépend aussi de ce contrôle.

Augmentation

Cette liste de 141 exportateurs agréés traduit également la volonté du gouvernement de la Refondation d'élargir les champs de la filière vanille. Cette liste fait apparaître une augmentation par rapport aux récentes campagnes. Pour la campagne 2023-2024, 57 opérateurs figuraient sur la première liste annoncée en décembre 2023. Un autre bilan publié en janvier 2024 faisait état de 96 exportateurs agréés, après actualisation de la liste. Pour 2024-2025, la liste publiée recensait 58 opérateurs. La campagne 2025-2026 a ensuite enregistré 115 agréments annoncés en décembre 2025, puis 18 agréments supplémentaires en avril 2026. Avec 141 opérateurs sur la première liste de 2026-2027, le nombre d'exportateurs autorisés reste donc supérieur à celui de la première liste de la campagne précédente. Une longue liste qui fait douter de la capacité de l'administration à assurer convenablement les contrôles sur le terrain.