Madagascar: Environnement et développement - Publication de deux ouvrages destinés aux acteurs de la gestion forestière et communale

Le Laboratoire Environnement, Décentralisation et Aménagement du Territoire (LEDAT), rattaché à la mention Géographie de l'Université d'Antananarivo, a officiellement publié, le 6 octobre 2026, deux nouvelles publications scientifiques : le Guide opérationnel pour une exploitation forestière légale, durable et décentralisée à Madagascar et la revue semestrielle « Vaovaon'ny Kaominina », destinée aux maires et aux acteurs des communes rurales.

Accompagnement

Ces publications s'inscrivent dans la politique éditoriale du laboratoire, qui vise à mettre les résultats de la recherche scientifique au service de l'action publique et à accompagner la mise en oeuvre des politiques d'environnement, de décentralisation et d'aménagement du territoire.

Orientations

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Le premier ouvrage constitue un outil pratique destiné aux services forestiers et aux acteurs de la filière bois. Il propose des orientations techniques pour favoriser une exploitation légale et durable des ressources forestières, en s'appuyant notamment sur la planification des aménagements, la fiscalité forestière et le renforcement de la gouvernance forestière de proximité. Son édition a bénéficié du soutien financier de l'Association des forestiers tropicaux et d'Afrique du Nord (AFT). Il s'inscrit dans la continuité de deux ouvrages publiés par les mêmes auteurs : Gestion publique des forêts de production à Madagascar, 1997-2024 et Bilan des aires protégées à Madagascar, 1990-2025. Ces trois ouvrages sont issus des travaux d'un consortium de chercheurs réunissant Guybertho Randrianarivelo, Alain Bertrand, Zo Hasina Rabemananjara, Éric Rabenasolo Solofoniaina, Pierre Montagne et Jon Anderson.

Gestion

La revue «Vaovaon'ny Kaominina » répond, quant à elle, aux besoins opérationnels des responsables communaux. Elle rassemble des fiches pratiques et des procédures simplifiées relatives à la gestion communale, notamment la comptabilité, les demandes de subventions communales et la réalisation de diagnostics territoriaux en vue de l'élaboration des plans communaux de développement.

Proximité

Les deux ouvrages sont disponibles à la vente auprès de la mention Géographie de l'Université d'Antananarivo. Dans la continuité de ces initiatives, le LEDAT prépare le lancement de séances de renforcement des capacités destinées aux maires et aux acteurs communaux, en partenariat avec les organismes associés au laboratoire. Cette démarche traduit sa volonté de rapprocher la recherche scientifique des réalités du terrain et de renforcer les capacités des collectivités territoriales décentralisées à Madagascar.