Madagascar: Pauvreté multidimensionnelle - 21,87 millions de Malgaches privés de conditions de vie décentes

Vivre sans logement sûr, peiner à nourrir ses enfants, renoncer aux soins ou interrompre sa scolarité : à Madagascar, la pauvreté dépasse largement le manque d'argent. Les données internationales publiées en 2026 mettent en lumière l'ampleur de ces privations cumulées.

Sous le pont de Behoririka, à Antananarivo, Noro passe ses nuits avec sa fille en bas âge. A l'instar de beaucoup de femmes et de filles vivant dans la rue, elle raconte vivre dans la peur des agressions nocturnes, au point de rester éveillée pour protéger son enfant. Son quotidien illustre une pauvreté qui ne se mesure pas uniquement au revenu, mais aussi à l'absence de logement et de protection.

S'accumulent

Selon l'Indice mondial de pauvreté multidimensionnelle 2026 du PNUD et de l'Initiative Oxford sur la pauvreté et le développement humain (OPHI), 68,4% de la population malgache est en situation de pauvreté multidimensionnelle. Ce taux repose sur une enquête réalisée en 2021. Rapporté à la population de 2024, il correspond à une estimation de 21,87 millions de personnes concernées.

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Sortir

Les conditions de vie représentent 50,6% des privations mesurées, devant l'éducation (31,6%) et la santé (17,8%). Ces chiffres montrent comment les difficultés se renforcent mutuellement entre un revenu insuffisant qui peut compromettre l'alimentation, l'accès aux soins et la scolarisation, réduisant les possibilités d'améliorer durablement sa situation. Le parcours de milliers de Malgaches illustrent ce mécanisme. Beaucoup de filles mères et de jeunes filles interrompent leur scolarité faute de moyens. Pour le pays, l'enjeu est donc de garantir simultanément l'accès à l'éducation, aux soins, à l'eau et à des conditions de logement dignes. Sans réponses coordonnées, les privations d'aujourd'hui risquent de devenir les inégalités de demain.